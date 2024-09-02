Проще, чем кажется. Стюардесса рассказала, как комфортно летать в самолете с ребенком

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Для многих путешественников полет в самолете с ребенком ассоциируется с вечными криками и беспокойством. Нервничают как родители, так и остальные пассажиры, которые не могут поспать или почитать книгу. Однако есть несколько способов, которые могут легко исправить ситуацию, о них стюардесса рассказала «Тонкостям туризма».
Ребенка можно отвлечь от переживаний и закладывания ушей видом из иллюминатора. Чтобы он провел взлет и посадку спокойно, стоит обратить его внимание на маленькие домики, над которыми вы пролетаете, или включить фантазию и поиграть с малышом, перечисляя, на что похожи облака.
У такого способа есть еще один «плюс» — вам не придется постоянно контролировать перемещения ребенка, ведь если он сядет на крайнее кресло, сможет уйти гулять по салону или задеть металлические тележки с горячей едой и напитками.
Если ребенку меньше года, во время взлета и посадки стоит дать ему бутылочку со смесью или пустышку. В таком случае у него точно не заложит уши. Детям постарше для решения проблемы подойдут леденцы.
Если боль в ухе уже началась, то купировать ее можно детскими сосудосуживающими каплями. Также стоит обратить внимание на место при покупке билета и сесть поближе к кабине пилотов — в начале самолета давление на барабанные перепонки и носоглотку гораздо меньше.
Часто дети отказываются есть еду, которую дают в самолете. По этой причине лучше брать с собой детское питание, ограничений по его объему нет. Стюардесса также отметила, что при необходимости детскую кашу можно разогреть.
В полет стоит одевать ребенка в несколько слоев, так как в салоне самолета часто бывают перепады температуры. При этом нужно избегать одежды с ремешками или пуговицами, чтобы ничего не давило и не мешало комфортно проводить полет. Также стоит иметь при себе второй комплект детской одежды на случай форс-мажора.
Чтобы обеспечить ребенку максимальный комфорт, стоит выбрать тот перелет, который совпадает по времени с его сном. Также, по возможности, нужно отдавать предпочтение прямым рейсам. Постарайтесь «вымотать» малыша в игровой комнате в аэропорту, это поможет ему быстрее заснуть на борту.
Если ребенок уже подрос, предложите ему самостоятельно собрать рюкзак с игрушками в самолет. В таком случае, с большой долей вероятности, он проведет весь полет спокойно и не будет докучать другим пассажирам.
«А вообще, лучшими игрушками в полете на практике оказываются вовсе не игрушки, а, например, бортовой журнал, аварийная инструкция, пульт управления от мультимедиа, одноразовая посуда из набора еды и так далее», — добавила стюардесса.
Ранее Город55 писал, как избавиться от заложенности ушей в самолете. По мнению членов экипажа, самый действенный способ — изображать «Чебурашку».