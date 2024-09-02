Проще, чем кажется. Стюардесса рассказала, как комфортно летать в самолете с ребенком

В полет стоит одевать ребенка в несколько слоев, так как в салоне самолета часто бывают перепады температуры. При этом нужно избегать одежды с ремешками или пуговицами, чтобы ничего не давило и не мешало комфортно проводить полет. Также стоит иметь при себе второй комплект детской одежды на случай форс-мажора.