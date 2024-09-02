Омский НПЗ поддержал чемпионат Сибири по боксу им. Александра Малунцева

Примечательно, что и для омского нефтеперерабатывающего завода этот турнир тоже имеет важное значение: соревнования в память первого директора ОНПЗ, Александра Малунцева, проводились с 1968 по 2003 год. Спустя «перерыв» в десятилетие соревнования вновь возобновили — уже в 2013 году и в привычном формате.