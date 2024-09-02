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Омский НПЗ поддержал чемпионат Сибири по боксу им. Александра Малунцева

Омский НПЗ поддержал чемпионат Сибири по боксу им. Александра Малунцева

2 сентября 2024, 11:00
Фото: Римма Злацовская
Омск принял уже III чемпионат Сибири по боксу им. Александра Малунцева: в этом году в соревнованиях с полувековой историей приняли участие 99 спортсменов.

31 августа завершился Чемпионат Сибири по боксу им. Малунцева: по итогам состязания мужская команда Омской области заняла первое место в общем зачете, женская — удостоилась третьей ступени пьедестала. Всего спортсмены-омичи смогли завоевать 6 золотых и 3 серебряные медали. Но, кроме них, многие омские спортсмены удостоились и права выступать на чемпионатах уже всероссийского уровня.

В этом году турнир прошел в обновленном формате — организаторы ввели для бойцов процедуру медиавзешивания: в ходе нее судьи и пресса могут убедиться, что вес спортсмена соответствует заявленному.

Провести соревнования на высоком уровне удалось благодаря поддержке Омского НПЗ и программе социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть», а также участию правительства региона, областной Федерации бокса и Центра спортивной подготовки по боксу, носящего имя Алексея Тищенко — двукратного олимпийского чемпиона.

«Омский НПЗ много лет поддерживает крупные спортивные проекты, связанные с хоккеем, футболом, греко-римской борьбой. К чемпионату по боксу у компании особое отношение. Состязания проводятся в память прославленного омича, первого директора нефтезавода Александра Малунцева. Поддержка крупнейших соревнований по боксу дает шанс участникам претендовать на высокие спортивные звания и представлять регион на всероссийских первенствах», — сказал заместитель генерального директора Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Примечательно, что и для омского нефтеперерабатывающего завода этот турнир тоже имеет важное значение: соревнования в память первого директора ОНПЗ, Александра Малунцева, проводились с 1968 по 2003 год. Спустя «перерыв» в десятилетие соревнования вновь возобновили — уже в 2013 году и в привычном формате.

«Соревнования по боксу имеют полувековую историю. Статус состязаний вырос от турнира до чемпионата Сибири. Благодаря поддержке Омского НПЗ и программы социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ наш регион уже третий раз подряд удостаивается проведения именно чемпионата. И как спортсмен я знаю, как важно участие в таких чемпионатах для спортивной карьеры», — отметил руководитель Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский.
Чемпионат Сибири по боксу им. Малунцева пройдет в Омске при поддержке ОНПЗ
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Газпром нефть#Спортивные соревнования#Новости#Омский НПЗ#Бокс#Чемпионат Сибири по боксу
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