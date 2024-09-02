Омская область заняла 34 место в рейтинге зарплат среди российских регионов

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 04:18
На сайте «Риа Новости» поделились новым рейтингом российских городов и округов по уровню заработных плат. Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ, выше среднего здесь зарабатывают 66% жителей. В Республике Ингушетия самые низкие зарплаты и всего лишь 6,6% граждан с высоким заработком.
Омская область оказалась на 34 месте, здесь коэффициент заработной платы составляет 24,9% от общего числа жителей региона, а доля работников с зарплатой более двух средних по стране составляет 6,1. Соседями по рейтингу стали республики Башкортостан и Бурятия, с показателями 24,6 и 25, соответственно и 6,3. В лидерах оказались также Ханты-Мансийск, Магадан, Ненецкий и Чукотский округи.
Ранее Город55 рассказывал, что больше всего в Омске заработать можно в банках, на госслужбе и в добывающих отраслях, до 300, 200 и 450 тысяч, соответственно. С учетом роста цен зарплата в нашем регионе увеличилась всего лишь на 9,9%.