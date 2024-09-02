Омская область заняла 34 место в рейтинге зарплат среди российских регионов

Ранее Город55 рассказывал, что больше всего в Омске заработать можно в банках, на госслужбе и в добывающих отраслях, до 300, 200 и 450 тысяч, соответственно. С учетом роста цен зарплата в нашем регионе увеличилась всего лишь на 9,9%.