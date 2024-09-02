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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

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Омская область заняла 34 место в рейтинге зарплат среди российских регионов

2 сентября 2024, 03:41
Фото: gorod55.ru
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Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Магаданской области.

На сайте «Риа Новости» поделились новым рейтингом российских городов и округов по уровню заработных плат. Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ, выше среднего здесь зарабатывают 66% жителей. В Республике Ингушетия самые низкие зарплаты и всего лишь 6,6% граждан с высоким заработком.

Омская область оказалась на 34 месте, здесь коэффициент заработной платы составляет 24,9% от общего числа жителей региона, а доля работников с зарплатой более двух средних по стране составляет 6,1. Соседями по рейтингу стали республики Башкортостан и Бурятия, с показателями 24,6 и 25, соответственно и 6,3. В лидерах оказались также Ханты-Мансийск, Магадан, Ненецкий и Чукотский округи.

Ранее Город55 рассказывал, что больше всего в Омске заработать можно в банках, на госслужбе и в добывающих отраслях, до 300, 200 и 450 тысяч, соответственно. С учетом роста цен зарплата в нашем регионе увеличилась всего лишь на 9,9%.

60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Рейтинг#Зарплата#Новости#Банки#Госслужба#Город55#Добывающие отрасли#Российские города
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