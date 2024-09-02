Не порадуют до следующей весны. В Омске уже завтра отключат городские фонтаны

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В первых числах сентября в Омске традиционно отправляют в «спячку» фонтаны. В 2024 году отключение произойдет во вторник, 3 сентября. Такое заявление сделал мэр Сергей Шелест.
Во время перерыва от работы городское УДХБ собирается почистить чащи фонтанов и подготовить оборудование к консервации. Запуск городских фонтанов снова произойдет уже в 2025 году, весной.
Добавим, что фонтаны в муниципальных парках обычно отключают чуть позже. Пока анонса об отключении не было.