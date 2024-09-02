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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Омские фонтаны уже завтра выключат до следующей весны

Не порадуют до следующей весны. В Омске уже завтра отключат городские фонтаны

2 сентября 2024, 09:54
Фото: Телеграм-канал мэра Омска

Омские фонтаны уже завтра выключат до следующей весны

В перерыве от работы запланировано обновление фонтанов. Его проведут специалисты городского УДХБ.

В первых числах сентября в Омске традиционно отправляют в «спячку» фонтаны. В 2024 году отключение произойдет во вторник, 3 сентября. Такое заявление сделал мэр Сергей Шелест.

Во время перерыва от работы городское УДХБ собирается почистить чащи фонтанов и подготовить оборудование к консервации. Запуск городских фонтанов снова произойдет уже в 2025 году, весной.

Добавим, что фонтаны в муниципальных парках обычно отключают чуть позже. Пока анонса об отключении не было.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Зима#Новости#Фонтан#Сергей Шелест#УДХБ#Отключение
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