На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
По данным министерства труда Омской области, в конце августа в регионе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса было открыто 1556 вакансий. Как пояснили в службе занятости, реальных рабочих мест на заводах больше.
«Например, на одну вакансию может приходиться несколько рабочих мест. Так, если на предприятии открыта вакансия токаря, а нужно 10 человек, то это 10 рабочих мест», — рассказала пресс-секретарь центра «Работа России» Нателла Кисилевская.
В минувшую пятницу, 30 августа, в кадровом центре на улице Тарской, 11 прошла очередная ярмарка вакансий. Ключевым работодателем стало предприятие оборонно-промышленного комплекса — «Омский научно-исследовательский институт приборостроения». Подробнее о вакансиях рассказала ведущий специалист по корпоративному делопроизводству Наталья Петелина.
«Наше предприятие занимается радиоэлектроникой. У нас две площадки: на улице Масленникова, 231 и на улице Гуртьева, 18. Занимаемся как оборонными заказами, так и промышленным производством. У нас очень большая потребность в рабочих специальностях: слесарях механо-сборочных работ, слесарях-инструментальщиках, малярах, операторах котельной, фрезеровщиков», — сообщила Наталья Петелина.
Предприятие готово принять как специалистов с квалификацией, так и обучить сотрудников без опыта. Обучение длится около трех месяцев. В этот период сотрудник получает МРОТ.
«Есть работы для женщин. Это монтажницы радиоэлектронной аппаратуры, намотчицы катушек. Этим профессиям также можно обучиться с нуля. Всего на предприятии работает больше 3,5 тысяч человек. Работает профсоюз, предоставляют путевки в оздоровительные лагеря и сотрудникам, и их детям», — рассказала специалист.
Для квалифицированных сотрудников с опытом в ОНИИП готовы предложить зарплату от 50 тысяч рублей. По ряду специальностей ее размер достигает 160 тысяч в месяц.
В настоящее время в Омске работают 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Больше всего требуется станочников: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков. Есть варианты переобучения Так, например, на „Омсктрансмаше“ можно получить специальность. Самое большое количество открытых вакансий сейчас на „Омсктрансмаше“, заводе имени Баранова, „Полете“», — рассказала карьерный консультант Татьяна Шкайдерова.
Ученику фрезеровщика на «Трансмаше» готовы платить во время обучения от 23 тысяч рублей. Военнообязанным в запасе предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и военные сборы.
В службе занятости отмечают, что омичи, ранее работавшие вахтовым методом, все чаще остаются трудиться в регионе. Зарплата на местах сопоставима с «северными» деньгами. Однако периодически предприятия сталкиваются с текучкой кадров.
«Такое бывает, что молодые специалисты циркулируют. Работают немного на одном заводе, потом переходят на другой. Также к нам приходят в Службу занятости. Это относится скорее к молодым сотрудникам. Поколение постарше идет трудоустраиваться более точечно и на более долгий срок задерживается на одном месте», — объяснила карьерный консультант Татьяна Шкайдерова.
В ближайшую пятницу, 5 сентября, в кадровом центре «Работа России» вновь пройдет ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса. Она начнется в 11 часов по адресу улица Тарская, 11. Ключевым работодателем ярмарки станет АО «Сибирские приборы и системы».
Ранее Город55 сравнил зарплаты на оборонных предприятиях и в организациях, занимающихся выпуском гражданской продукции. В настоящее время оплата труда отличается незначительно.