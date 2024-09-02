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На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах

2 сентября 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney
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На омских оборонных предприятиях открылось больше 1500 вакансий

Сотрудников без опыта и квалификации готовы обучить на месте. Всего в городе работают 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По данным министерства труда Омской области, в конце августа в регионе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса было открыто 1556 вакансий. Как пояснили в службе занятости, реальных рабочих мест на заводах больше.

«Например, на одну вакансию может приходиться несколько рабочих мест. Так, если на предприятии открыта вакансия токаря, а нужно 10 человек, то это 10 рабочих мест», — рассказала пресс-секретарь центра «Работа России» Нателла Кисилевская.

В минувшую пятницу, 30 августа, в кадровом центре на улице Тарской, 11 прошла очередная ярмарка вакансий. Ключевым работодателем стало предприятие оборонно-промышленного комплекса — «Омский научно-исследовательский институт приборостроения». Подробнее о вакансиях рассказала ведущий специалист по корпоративному делопроизводству Наталья Петелина.

«Наше предприятие занимается радиоэлектроникой. У нас две площадки: на улице Масленникова, 231 и на улице Гуртьева, 18. Занимаемся как оборонными заказами, так и промышленным производством. У нас очень большая потребность в рабочих специальностях: слесарях механо-сборочных работ, слесарях-инструментальщиках, малярах, операторах котельной, фрезеровщиков», — сообщила Наталья Петелина.
Наталья ПетелинаНаталья Петелина
Наталья Петелина
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Предприятие готово принять как специалистов с квалификацией, так и обучить сотрудников без опыта. Обучение длится около трех месяцев. В этот период сотрудник получает МРОТ.

«Есть работы для женщин. Это монтажницы радиоэлектронной аппаратуры, намотчицы катушек. Этим профессиям также можно обучиться с нуля. Всего на предприятии работает больше 3,5 тысяч человек. Работает профсоюз, предоставляют путевки в оздоровительные лагеря и сотрудникам, и их детям», — рассказала специалист.

Для квалифицированных сотрудников с опытом в ОНИИП готовы предложить зарплату от 50 тысяч рублей. По ряду специальностей ее размер достигает 160 тысяч в месяц.

Ярмарки вакансий проходят в кадровом центре каждую пятницуЯрмарки вакансий проходят в кадровом центре каждую пятницу
Ярмарки вакансий проходят в кадровом центре каждую пятницуЯрмарки вакансий проходят в кадровом центре каждую пятницу
Ярмарки вакансий проходят в кадровом центре каждую пятницу
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В настоящее время в Омске работают 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Больше всего требуется станочников: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков. Есть варианты переобучения Так, например, на „Омсктрансмаше“ можно получить специальность. Самое большое количество открытых вакансий сейчас на „Омсктрансмаше“, заводе имени Баранова, „Полете“», — рассказала карьерный консультант Татьяна Шкайдерова.

Ученику фрезеровщика на «Трансмаше» готовы платить во время обучения от 23 тысяч рублей. Военнообязанным в запасе предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и военные сборы.

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Скриншот
Фото: Работа России

В службе занятости отмечают, что омичи, ранее работавшие вахтовым методом, все чаще остаются трудиться в регионе. Зарплата на местах сопоставима с «северными» деньгами. Однако периодически предприятия сталкиваются с текучкой кадров.

«Такое бывает, что молодые специалисты циркулируют. Работают немного на одном заводе, потом переходят на другой. Также к нам приходят в Службу занятости. Это относится скорее к молодым сотрудникам. Поколение постарше идет трудоустраиваться более точечно и на более долгий срок задерживается на одном месте», — объяснила карьерный консультант Татьяна Шкайдерова.
В Омске работают 13 предприятий оборонно-промышленного комплексаВ Омске работают 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса
В Омске работают 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В ближайшую пятницу, 5 сентября, в кадровом центре «Работа России» вновь пройдет ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса. Она начнется в 11 часов по адресу улица Тарская, 11. Ключевым работодателем ярмарки станет АО «Сибирские приборы и системы».

Ранее Город55 сравнил зарплаты на оборонных предприятиях и в организациях, занимающихся выпуском гражданской продукции. В настоящее время оплата труда отличается незначительно.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Промышленность#Вакансии
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