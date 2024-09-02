Кишечная палочка может передавать информацию о стрессе потомкам

Ученые предположили, что регуляторная сеть, позволяющая генам взаимодействовать, способна запоминать изменения при сохранении структуры ДНК. Для проверки этой гипотезы исследователи использовали кишечную палочку — достаточно хорошо изученный организм. С помощью математической модели они провели эксперименты по временному отключению и включению генов. Результаты показали, что эти возмущения оказывали влияние на следующие несколько поколений. В настоящее время эти выводы проверяются в лабораторных условиях, пишет newkhakasiya.online.