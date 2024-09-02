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Кишечная палочка может передавать информацию о стрессе потомкам

Кишечная палочка может передавать информацию о стрессе потомкам

2 сентября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Ученые провели исследование и обнаружили, что бактерии способны сохранять информацию об изменениях в своих клетках и передавать ее нескольким поколениям. Опубликованная в Science Advances научная работа указывает на возможность найти способ борьбы с проблемой снижения эффективности антибиотиков.

Ученые предположили, что регуляторная сеть, позволяющая генам взаимодействовать, способна запоминать изменения при сохранении структуры ДНК. Для проверки этой гипотезы исследователи использовали кишечную палочку — достаточно хорошо изученный организм. С помощью математической модели они провели эксперименты по временному отключению и включению генов. Результаты показали, что эти возмущения оказывали влияние на следующие несколько поколений. В настоящее время эти выводы проверяются в лабораторных условиях, пишет newkhakasiya.online.

По версии исследователей, аналогичные реакции могут быть вызваны различными факторами, такими как доступность пищи, кислотность и температура. Ученые также считают, что подобные механизмы могут быть характерны и для других организмов, обладающих более сложной регуляторной сетью, чем у кишечной палочки.

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