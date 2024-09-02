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Городская администрация разрешила построить в Омске четыре новых жилых дома

2 сентября 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
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В департаменте архитектуры омской мэрии опубликовали документ, согласно которому в Омске могут появиться четыре новых жилых дома, разрешение на строительство дала городская администрация.

Администрация Омска выдала разрешение на строительство четырех новых жилых домов, три из них расположатся в Амурском поселке. Соответствующий документ опубликовали в департаменте архитектуры.

Один из домов появится на улице 12 Декабря на Левом берегу. Известно, что строение, как и все остальные, будет многоквартирным и получит номер 10. Застройщиком выступает АО «Завод сборного железобетона №6».

Еще один дом расположится в районе 21-й Амурской улицы, в жилом комплексе «Зеленый сад», его построит ООО «Завод строительных конструкций №1». Напомним, что всего здесь планируют возвести 19 многоэтажек. Еще два дома — №5 и №6 — появятся в микрорайоне «Амурский», их строительством займется ООО СМУ-10 Стройбетон «Северное».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Департамент строительства#Новости#Департамент архитектуры#Департамент#Разрешение#Разрешительные документы
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