Городская администрация разрешила построить в Омске четыре новых жилых дома

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Администрация Омска выдала разрешение на строительство четырех новых жилых домов, три из них расположатся в Амурском поселке. Соответствующий документ опубликовали в департаменте архитектуры.
Один из домов появится на улице 12 Декабря на Левом берегу. Известно, что строение, как и все остальные, будет многоквартирным и получит номер 10. Застройщиком выступает АО «Завод сборного железобетона №6».
Еще один дом расположится в районе 21-й Амурской улицы, в жилом комплексе «Зеленый сад», его построит ООО «Завод строительных конструкций №1». Напомним, что всего здесь планируют возвести 19 многоэтажек. Еще два дома — №5 и №6 — появятся в микрорайоне «Амурский», их строительством займется ООО СМУ-10 Стройбетон «Северное».