Городская администрация разрешила построить в Омске четыре новых жилых дома

Еще один дом расположится в районе 21-й Амурской улицы, в жилом комплексе «Зеленый сад», его построит ООО «Завод строительных конструкций №1». Напомним, что всего здесь планируют возвести 19 многоэтажек. Еще два дома — №5 и №6 — появятся в микрорайоне «Амурский», их строительством займется ООО СМУ-10 Стройбетон «Северное».