Дали взятку. В Омске дипломы двух студентов ОмГУПСа признали недействительными

По инициативе Омской транспортной прокуратуры два диплома, которые получили студенты ОмГУПСа, признали недействительными. Выяснилось, что студенты передали взятки за свои якобы «знания» преподавателю, а тот поставил им хорошую оценку. Таким образом, дипломы были выданы без законных оснований.