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Дали взятку. В Омске дипломы двух студентов ОмГУПСа признали недействительными

2 сентября 2024, 04:00
Фото: 1MI
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Дипломы студентов ОмГУПСа признали недействительными

Молодые люди передали одному из преподаваталей взятку за успешные экзамены. Ситуация раскрылась, и дипломы признали недействительными.

По инициативе Омской транспортной прокуратуры два диплома, которые получили студенты ОмГУПСа, признали недействительными. Выяснилось, что студенты передали взятки за свои якобы «знания» преподавателю, а тот поставил им хорошую оценку. Таким образом, дипломы были выданы без законных оснований.

О ситуации узнали в прокуратуре и подали иск об аннулировании дипломов и соответствующих записях в документах университета. Судья удовлетворил требования прокурора, исполнение судебных решений находится под контролем прокуратуры.

Ранее Городу55 стало известно о случае, когда в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского отказались переводить студента на свободное бюджетное место. Учебному заведению внесли представление от прокуратуры, а студент попробует поступить еще раз в новом учебном году.

ОмГУ получил предостережение Рособрнадзора из-за отказа в переводе на бюджет
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Студенты#Взятка#Новости#ОмГУПС
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