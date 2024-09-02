Дали взятку. В Омске дипломы двух студентов ОмГУПСа признали недействительными

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:29
По инициативе Омской транспортной прокуратуры два диплома, которые получили студенты ОмГУПСа, признали недействительными. Выяснилось, что студенты передали взятки за свои якобы «знания» преподавателю, а тот поставил им хорошую оценку. Таким образом, дипломы были выданы без законных оснований.
О ситуации узнали в прокуратуре и подали иск об аннулировании дипломов и соответствующих записях в документах университета. Судья удовлетворил требования прокурора, исполнение судебных решений находится под контролем прокуратуры.
Ранее Городу55 стало известно о случае, когда в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского отказались переводить студента на свободное бюджетное место. Учебному заведению внесли представление от прокуратуры, а студент попробует поступить еще раз в новом учебном году.