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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Стало известно имя капитана омского «Авангарда» на сезон 2024/2025

Четыре ассистента и капитан: главный тренер омского «Авангарда» озвучил имена

2 сентября 2024, 08:37
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Стало известно имя капитана омского «Авангарда» на сезон 2024/2025

Форму с метками С и А хоккеисты получили 2 сентября из рук Сергея Звягина.

За два дня до первой игры в ХК «Авангард» определились с капитаном команды и его ассистентами на сезон 2024/2025. Форму с метками «С» и «А» на левом плече вручил лично главный тренер «ястребов» Сергей Звягин.

Капитаном «Авангарда» стал Дамир Шарипзянов, который получал соответствующее назначение и два прошлых сезона. Ассистировать капитану будут Владимир Ткачев, который выпал почти на полгода из-за серьезной травмы и сейчас восстанавливается, Рид Буше, Линдей Вей и Иван Игумнов.

Напомним, что уже 4 сентября состоится первый матч «Авангарда». Омичам предстоит встретиться с «Сибирью». Билеты на этот матч уже почти все раскуплены.

Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
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#Юлия Истомина#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Новости#Рид Буше#Владимир Ткачев#Дамир Шарипзянов#Сергей Звягин
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