Четыре ассистента и капитан: главный тренер омского «Авангарда» озвучил имена

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
За два дня до первой игры в ХК «Авангард» определились с капитаном команды и его ассистентами на сезон 2024/2025. Форму с метками «С» и «А» на левом плече вручил лично главный тренер «ястребов» Сергей Звягин.
Капитаном «Авангарда» стал Дамир Шарипзянов, который получал соответствующее назначение и два прошлых сезона. Ассистировать капитану будут Владимир Ткачев, который выпал почти на полгода из-за серьезной травмы и сейчас восстанавливается, Рид Буше, Линдей Вей и Иван Игумнов.
Напомним, что уже 4 сентября состоится первый матч «Авангарда». Омичам предстоит встретиться с «Сибирью». Билеты на этот матч уже почти все раскуплены.