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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Дмитрий Зданович на одном из заседаний по государственной аккредитации

Замминистра спорта Омской области пополнил список сайта «Миротворец»

1 сентября 2024, 13:31
Фото: Telegram-канал «Дмитрий Зданович»
Дмитрий Зданович на одном из заседаний по государственной аккредитации

Замминистра спорта Омской области Зданович был внесен в базу «Миротворца».

Внимание, как и реакцию проукраинского портала вызвало участие Дмитрия Здановича в открытии состязаний по кикбоксингу.

Как стало известно сегодня, 1 сентября, замминистра спорта региона, Дмитрий Зданович, пополнил базу данных заблокированного в РФ портала «Миротворец» — администрация портала обвинила чиновника «противником Украины» из-за участия в церемонии открытия состязаний по кикбоксингу в мае этого года.

Как отмечается, турнир был посвящен памяти участников спецоперации, что и повлияло на решение владельцев портала. Примечательно, что это не единственный представитель спортивной отрасли Омска, оказавшийся в базе данных «миротворца»: с февраля этого года в нем оказались и директор ХК «Авангард», тренер омского гандбольного клуба, а также чемпионка мира по стрельбе.

Дмитрий Зданович стал третьим человеком в августе, получившим страницу на сайте «Миротворец» — до этого там очутились сразу 2 омича:

Сразу два деятеля спортивной культуры из Омска попали в базу «Миротворец
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#Илья Скобин#Общество#Спорт#Омская область#Украина#Новости#Память#Август#Дмитрий Зданович#Кикбоксинг#Противник#Миротворец
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