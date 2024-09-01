Замминистра спорта Омской области пополнил список сайта «Миротворец»

Как отмечается, турнир был посвящен памяти участников спецоперации, что и повлияло на решение владельцев портала. Примечательно, что это не единственный представитель спортивной отрасли Омска, оказавшийся в базе данных «миротворца»: с февраля этого года в нем оказались и директор ХК «Авангард», тренер омского гандбольного клуба, а также чемпионка мира по стрельбе.