Замминистра спорта Омской области пополнил список сайта «Миротворец»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как стало известно сегодня, 1 сентября, замминистра спорта региона, Дмитрий Зданович, пополнил базу данных заблокированного в РФ портала «Миротворец» — администрация портала обвинила чиновника «противником Украины» из-за участия в церемонии открытия состязаний по кикбоксингу в мае этого года.
Как отмечается, турнир был посвящен памяти участников спецоперации, что и повлияло на решение владельцев портала. Примечательно, что это не единственный представитель спортивной отрасли Омска, оказавшийся в базе данных «миротворца»: с февраля этого года в нем оказались и директор ХК «Авангард», тренер омского гандбольного клуба, а также чемпионка мира по стрельбе.
Дмитрий Зданович стал третьим человеком в августе, получившим страницу на сайте «Миротворец» — до этого там очутились сразу 2 омича: