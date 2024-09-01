Предсезонные новости «Авангарда», режим ЧС и аборты. Главные темы недели

26 августа стало известно, что Рид Буше вернется к играм уже совсем скоро — в середине сентября. Один из товарищеских матчей закончился для него не совсем хорошо и сейчас он находится на реабилитации, но в команде уверены, что все будет в порядке. А вот с Владимиром Ткачевым ситуация неизменна — до его возвращения на лед остается еще 3-6 месяцев.