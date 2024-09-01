Предсезонные новости «Авангарда», режим ЧС и аборты. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Последняя неделя перед стартом нового сезона для «ястребов» определенно была насыщенной: это и вести о возвращении Буше и Ткачева на лед, недавняя презентация и даже гадания на победу — словом, есть что вспомнить, но и очередность нарушать не будем.
26 августа стало известно, что Рид Буше вернется к играм уже совсем скоро — в середине сентября. Один из товарищеских матчей закончился для него не совсем хорошо и сейчас он находится на реабилитации, но в команде уверены, что все будет в порядке. А вот с Владимиром Ткачевым ситуация неизменна — до его возвращения на лед остается еще 3-6 месяцев.
Кроме того, возможно хоккеистов «Авангарда» ждет и повышение заработной платы. По крайней мере, с такой инициативой выступил Антон Курьянов — генеральный менеджер команды. Сейчас «потолок» зарплат в хоккейных клубах КХЛ равен 900 млн — его и было предложено увеличить. Причин тому несколько: во-первых, «потолок» не меняли уже года, а во-вторых, инфляция за это время на месте не стояла.
Ну, а хоккеисты продолжают свою подготовку к сезону: учат тактики, хитрости и нюансы, и знакомятся — в новый сезон «ястребы» войдут уже в новом составе. К слову, новые игроки довольны тем, что выбрали «Авангард» — и уже оценивают шансы завоевать Кубок Гагарина. Мы тоже поговорили с одним из специалистов, решив выяснить шансы «ястребов» на победу, но вероятность, как оказалось, не сильно высока.
Завершилась же эта «хоккейная» неделя одним важным и значимым событием, которое собрало 9 тысяч человек — презентация состава команд на грядущий сезон. Как это было — в своем материале рассказал наш корреспондент:
Июль–август принес немало проблем аграриям Омской области: погода, а точнее дожди, очень сильно «аукнулись» в конце сезона — поля залиты водой, дожди тормозят уборку урожая, а еще сельхозпроизводителям нужно высадить озимые культуры. Но все обязательства оказались под угрозой срыва, из-за чего и был введен режим ЧС.
Как позже объяснил Виталий Хоценко, губернатор Омской области, такие меры реагирования были приняты для переноса сроков уборочной кампании: режим ЧС является основанием, из-за которого аграрии могут получить страховые выплаты, а это, в свою очередь, позволит хоть как-то уменьшить урон от переувлажнения почвы. К слову, это не единственная мера реагирования, которая сейчас действует в регионе: режим повышенной готовности продлили до 31 октября, но причина у этого совсем другая.
Последняя тема стала особенно «громкой» в социальных сетях: омичи «сломали множество копий» в обсуждениях предложенного 29 августа областным минздравом законопроекта о запрете склонения к абортам. Свою работу врачи «обезопасили» — уже точно известно, что показания к процедуре не будут являться «склонением». Также известны и суммы штрафов: от 3 до 200 тыс рублей, в зависимости от статуса.
А вот что именно думают омичи — мы тоже выяснили: единого мнения в этом вопросе нет. Но наш корреспондент собрал все самые интересные комментарии в своем материале, ознакомиться с ними можно по ссылке ниже.