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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Предсезонные новости «Авангарда», режим ЧС и аборты. Главные темы недели

1 сентября 2024, 10:13
Фото: gorod55.ru
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Первый в осени дайджест главных тем недели уже здесь — но новости в нем по-прежнему летние: итоги последней летней недели и самые обсуждаемая информация — в материале Города55.

Тема №1. Предсезонные события омского «Авангарда».

Последняя неделя перед стартом нового сезона для «ястребов» определенно была насыщенной: это и вести о возвращении Буше и Ткачева на лед, недавняя презентация и даже гадания на победу — словом, есть что вспомнить, но и очередность нарушать не будем.

26 августа стало известно, что Рид Буше вернется к играм уже совсем скоро — в середине сентября. Один из товарищеских матчей закончился для него не совсем хорошо и сейчас он находится на реабилитации, но в команде уверены, что все будет в порядке. А вот с Владимиром Ткачевым ситуация неизменна — до его возвращения на лед остается еще 3-6 месяцев.

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Кроме того, возможно хоккеистов «Авангарда» ждет и повышение заработной платы. По крайней мере, с такой инициативой выступил Антон Курьянов — генеральный менеджер команды. Сейчас «потолок» зарплат в хоккейных клубах КХЛ равен 900 млн — его и было предложено увеличить. Причин тому несколько: во-первых, «потолок» не меняли уже года, а во-вторых, инфляция за это время на месте не стояла.

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил пересмотреть потолок зарплат в КХЛ
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Ну, а хоккеисты продолжают свою подготовку к сезону: учат тактики, хитрости и нюансы, и знакомятся — в новый сезон «ястребы» войдут уже в новом составе. К слову, новые игроки довольны тем, что выбрали «Авангард» — и уже оценивают шансы завоевать Кубок Гагарина. Мы тоже поговорили с одним из специалистов, решив выяснить шансы «ястребов» на победу, но вероятность, как оказалось, не сильно высока.

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Завершилась же эта «хоккейная» неделя одним важным и значимым событием, которое собрало 9 тысяч человек — презентация состава команд на грядущий сезон. Как это было — в своем материале рассказал наш корреспондент:

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Тема №2. Введение режима ЧС из-за аграрного бедствия.

Июль–август принес немало проблем аграриям Омской области: погода, а точнее дожди, очень сильно «аукнулись» в конце сезона — поля залиты водой, дожди тормозят уборку урожая, а еще сельхозпроизводителям нужно высадить озимые культуры. Но все обязательства оказались под угрозой срыва, из-за чего и был введен режим ЧС.

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Как позже объяснил Виталий Хоценко, губернатор Омской области, такие меры реагирования были приняты для переноса сроков уборочной кампании: режим ЧС является основанием, из-за которого аграрии могут получить страховые выплаты, а это, в свою очередь, позволит хоть как-то уменьшить урон от переувлажнения почвы. К слову, это не единственная мера реагирования, которая сейчас действует в регионе: режим повышенной готовности продлили до 31 октября, но причина у этого совсем другая.

Губернатор Хоценко распорядился помочь аграриям, понесшим урон из-за влажности почвы
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Тема №3. Обсуждение законопроекта о запрете склонения к аборту.

Последняя тема стала особенно «громкой» в социальных сетях: омичи «сломали множество копий» в обсуждениях предложенного 29 августа областным минздравом законопроекта о запрете склонения к абортам. Свою работу врачи «обезопасили» — уже точно известно, что показания к процедуре не будут являться «склонением». Также известны и суммы штрафов: от 3 до 200 тыс рублей, в зависимости от статуса.

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А вот что именно думают омичи — мы тоже выяснили: единого мнения в этом вопросе нет. Но наш корреспондент собрал все самые интересные комментарии в своем материале, ознакомиться с ними можно по ссылке ниже.

«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Минздрав#Сельское хозяйство#Итоги недели
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