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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Омичей попросили не открывать окна из-за ядовитого и опасного воздуха

«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии

31 августа 2024, 04:39
Фото: 1MI

Омичей попросили не открывать окна из-за ядовитого и опасного воздуха

Предприятиям рекомендовано срочно снизить уровень выбросов в атмосферу.

Как предупредили в Обь-Иртышском УГМС, в Омске с 20:00 вечера 30 августа до 10:00 31 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Это означает, что погодные условия, такие как слабый ветер и безветрие, недостаточно благоприятны для быстрого рассеивания вредных веществ в воздухе. В результате, в атмосфере может накапливаться загрязнение. Омичам рекомендуется ограничить время прогулок на свежем воздухе и держать окна закрытыми, чтобы снизить риск вдыхания загрязненного воздуха. Промышленным предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, чтобы минимизировать воздействие на качество воздуха в городе.

По прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха в ночь и утро субботы, 31 августа, ожидается повышенным, а днем — пониженным.

В паблике «Дыши.Омск» омичи рассказали, что сегодня, 31 августа, особенно ядовитым воздух ощущается в домах на улицах Пригородная, Рокосовского, Дмитриева, Ватутина, и Конева.

«Чуть не задохнулась», «воняет газом и химозой через закрытые окна, нечем дышать», «ничего не делается для улучшения воздуха», — жалуются омичи.

Добавим, что за прошедшую неделю в Омске неоднократно объявляли такой режим.

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#Кристина Антоносян#Общество#Экология#Омск#Выбросы#Новости#Режим нму#Нму
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