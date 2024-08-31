«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии

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Published Сегодня, 04:39
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Как предупредили в Обь-Иртышском УГМС, в Омске с 20:00 вечера 30 августа до 10:00 31 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
Это означает, что погодные условия, такие как слабый ветер и безветрие, недостаточно благоприятны для быстрого рассеивания вредных веществ в воздухе. В результате, в атмосфере может накапливаться загрязнение. Омичам рекомендуется ограничить время прогулок на свежем воздухе и держать окна закрытыми, чтобы снизить риск вдыхания загрязненного воздуха. Промышленным предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, чтобы минимизировать воздействие на качество воздуха в городе.
По прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха в ночь и утро субботы, 31 августа, ожидается повышенным, а днем — пониженным.
В паблике «Дыши.Омск» омичи рассказали, что сегодня, 31 августа, особенно ядовитым воздух ощущается в домах на улицах Пригородная, Рокосовского, Дмитриева, Ватутина, и Конева.
«Чуть не задохнулась», «воняет газом и химозой через закрытые окна, нечем дышать», «ничего не делается для улучшения воздуха», — жалуются омичи.
Добавим, что за прошедшую неделю в Омске неоднократно объявляли такой режим.