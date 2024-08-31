«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии

Это означает, что погодные условия, такие как слабый ветер и безветрие, недостаточно благоприятны для быстрого рассеивания вредных веществ в воздухе. В результате, в атмосфере может накапливаться загрязнение. Омичам рекомендуется ограничить время прогулок на свежем воздухе и держать окна закрытыми, чтобы снизить риск вдыхания загрязненного воздуха. Промышленным предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу, чтобы минимизировать воздействие на качество воздуха в городе.