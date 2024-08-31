gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Иллюстрация

Ущерб на 100 тысяч. Омича поймали за незаконной рыбалкой

31 августа 2024, 09:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области жителя осудят за незаконных окуней и лещей

Мужчина отправился порыбачить сачком на озеро. Теперь ему предстоят обязательные работы.

Как рассказали в полиции, житель Усть-Ишимского района отправился порыбачить на озеро Загвоздинское. Для того, чтобы процесс прошел легко и приятно, он вооружился рыболовным сачком и незаконно выловил 370 экземпляров плотвы, 30 окуней и несколько лещей. Разрешения на улов у него не было. Полицейские поймали его с мешком, наполненным разной рыбой.

В отношении рыбака возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он причинил ущерб на 102 тысячи рублей. Мужчина возместил эту сумму в полном объеме, но суд все равно приговорил его к 150 часам обязательных работ.

Ранее Город55 рассказывал о любопытном случае, во время которого глубокой ночью омич припарковался возле остановке, чтобы купить себе беляшей. В этот момент возвращался с бара другой омич, только пьяный, и угнал его автомобиль.

Погоня за беляшами. Пьяный омич угнал машину, хозяин которой отошел поесть
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Полиция#Омск#Омская область#Новости#Усть-Ишимский район#Незаконная рыбалка
Подпишитесь
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
Сегодня, 04:13
В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города
Сегодня, 08:51
В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
Сегодня, 03:30
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
Сегодня, 04:39
«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене
Сегодня, 06:56
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
Сегодня, 04:00