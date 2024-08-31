Ущерб на 100 тысяч. Омича поймали за незаконной рыбалкой

Как рассказали в полиции, житель Усть-Ишимского района отправился порыбачить на озеро Загвоздинское. Для того, чтобы процесс прошел легко и приятно, он вооружился рыболовным сачком и незаконно выловил 370 экземпляров плотвы, 30 окуней и несколько лещей. Разрешения на улов у него не было. Полицейские поймали его с мешком, наполненным разной рыбой.