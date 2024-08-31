Ущерб на 100 тысяч. Омича поймали за незаконной рыбалкой

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как рассказали в полиции, житель Усть-Ишимского района отправился порыбачить на озеро Загвоздинское. Для того, чтобы процесс прошел легко и приятно, он вооружился рыболовным сачком и незаконно выловил 370 экземпляров плотвы, 30 окуней и несколько лещей. Разрешения на улов у него не было. Полицейские поймали его с мешком, наполненным разной рыбой.
В отношении рыбака возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он причинил ущерб на 102 тысячи рублей. Мужчина возместил эту сумму в полном объеме, но суд все равно приговорил его к 150 часам обязательных работ.
Ранее Город55 рассказывал о любопытном случае, во время которого глубокой ночью омич припарковался возле остановке, чтобы купить себе беляшей. В этот момент возвращался с бара другой омич, только пьяный, и угнал его автомобиль.