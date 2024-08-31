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Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии

31 августа 2024, 10:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске построят новый газопровод для жильцов «горевшей» 19-й Линии

Жильцы домов по этой улице остались без газа из-за пожара. Там необходимо строить новые трубы. Однако на время работ им восстановят газопровод.

Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко, в Омской области занялись проблемой по обеспечению жилых домов газом. Напомним, жители по 19-й Линии остались без заветного голубого топлива еще в июле этого года, когда там произошел сильный пожар.

На межведомственном штабе с министром энергетики приняли решение разработать совместно с АО «Омскгоргаз» новый газопровод высокого давления. Проект должны предоставить до 9 сентября. Строительство займет примерно пять месяцев, но сроки могут быть и выше — работы масштабные.

Тем не менее, для восстановления газоснабжения в отключенных домах «Омскгоргаз» займется восстановлением газопровода.

«Работы проконтролирует Ростехнадзор, также организован постоянный мониторинг движения грунта в зоне прохождения коммуникаций. Рассматривается вариант перехода на альтернативные источники отопления», — сообщил Владимир Шнипко.

Как писал Город55, после происшествия без газа остались 800 абонентов, также было ограничено электроснабжение почти ста домов.

Необходима реконструкция. В сотне домов на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ
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#Кристина Антоносян#Омск#Восстановление#Новости#Газопровод#Хоценко
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