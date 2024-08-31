Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии

Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко, в Омской области занялись проблемой по обеспечению жилых домов газом. Напомним, жители по 19-й Линии остались без заветного голубого топлива еще в июле этого года, когда там произошел сильный пожар.