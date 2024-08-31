Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко, в Омской области занялись проблемой по обеспечению жилых домов газом. Напомним, жители по 19-й Линии остались без заветного голубого топлива еще в июле этого года, когда там произошел сильный пожар.
На межведомственном штабе с министром энергетики приняли решение разработать совместно с АО «Омскгоргаз» новый газопровод высокого давления. Проект должны предоставить до 9 сентября. Строительство займет примерно пять месяцев, но сроки могут быть и выше — работы масштабные.
Тем не менее, для восстановления газоснабжения в отключенных домах «Омскгоргаз» займется восстановлением газопровода.
«Работы проконтролирует Ростехнадзор, также организован постоянный мониторинг движения грунта в зоне прохождения коммуникаций. Рассматривается вариант перехода на альтернативные источники отопления», — сообщил Владимир Шнипко.
Как писал Город55, после происшествия без газа остались 800 абонентов, также было ограничено электроснабжение почти ста домов.