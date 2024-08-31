gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Шоу «Авангарда» для омичей, роды козы и ядовитый туман. Омск сегодня

Шоу «Авангарда» для омичей, роды козы и ядовитый туман. Омск сегодня

31 августа 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский «Авангард» устроил шоу для болельщиков и представил состав на сезон

Вчера, 30 августа, на территории G-Drive Арены состоялась презентация команды «Авангард». На праздничном предприятии омичи смогли получить автографы любимой команды, послушать приятную музыку и купить себе памятный сувенир. Уже на следующей неделе начинается новый хоккейный сезон, омичи ждут его с нетерпением.

Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
Узнать подробнее

Новость №2. Омский врач выиграл миллион, рассмешив Мартиросяна в шоу на ТНТ

Омич принял участие в программе на ТНТ. Он поразил зрителей своим юмором, честностью и нестандартным подходом к жизни. В качестве истории для участия в шоу, Дмитрий описал свое необычное приключение, связанное с родами у козы. Интересный случай произошел ещё во время пандемии в татарской деревне.

Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
Узнать подробнее

Новость №3. Омичей попросили не открывать окна из-за ядовитого и опасного воздуха

Омичи продолжают сообщать о случаях, когда в доме невозможно открыть окна из-за сильного химического запаха. Сегодня, 31 августа, особенно ядовитым воздух ощущается в домах на улицах Пригородная, Рокосовского, Дмитриева, Ватутина, и Конева. А в Обь-Иртышском УГМС предупредили о том, что в городе действует режим НМУ — когда вредные вещества в воздухе почти не рассеиваются.

«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Бизнес#Образование#Омск#Новости
Подпишитесь
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
Сегодня, 04:13
В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города
Сегодня, 08:51
В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
Сегодня, 03:30
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
Сегодня, 04:39
«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене
Сегодня, 06:56
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
Сегодня, 04:00