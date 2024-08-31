Шоу «Авангарда» для омичей, роды козы и ядовитый туман. Омск сегодня

Омичи продолжают сообщать о случаях, когда в доме невозможно открыть окна из-за сильного химического запаха. Сегодня, 31 августа, особенно ядовитым воздух ощущается в домах на улицах Пригородная, Рокосовского, Дмитриева, Ватутина, и Конева. А в Обь-Иртышском УГМС предупредили о том, что в городе действует режим НМУ — когда вредные вещества в воздухе почти не рассеиваются.