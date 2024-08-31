Шоу «Авангарда» для омичей, роды козы и ядовитый туман. Омск сегодня

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Новость №1. Омский «Авангард» устроил шоу для болельщиков и представил состав на сезон
Вчера, 30 августа, на территории G-Drive Арены состоялась презентация команды «Авангард». На праздничном предприятии омичи смогли получить автографы любимой команды, послушать приятную музыку и купить себе памятный сувенир. Уже на следующей неделе начинается новый хоккейный сезон, омичи ждут его с нетерпением.
Новость №2. Омский врач выиграл миллион, рассмешив Мартиросяна в шоу на ТНТ
Омич принял участие в программе на ТНТ. Он поразил зрителей своим юмором, честностью и нестандартным подходом к жизни. В качестве истории для участия в шоу, Дмитрий описал свое необычное приключение, связанное с родами у козы. Интересный случай произошел ещё во время пандемии в татарской деревне.
Новость №3. Омичей попросили не открывать окна из-за ядовитого и опасного воздуха
Омичи продолжают сообщать о случаях, когда в доме невозможно открыть окна из-за сильного химического запаха. Сегодня, 31 августа, особенно ядовитым воздух ощущается в домах на улицах Пригородная, Рокосовского, Дмитриева, Ватутина, и Конева. А в Обь-Иртышском УГМС предупредили о том, что в городе действует режим НМУ — когда вредные вещества в воздухе почти не рассеиваются.