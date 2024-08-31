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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 08:05

Иллюстрация

Погоня за беляшами. Пьяный омич угнал машину, хозяин которой отошел поесть

31 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пьяный омич угнал машину, владелец которой пошел за беляшами

Разыгравшийся ночной аппетит сыграл с омичем злую шутку. Пока он покупал выпечку в киоске, его машину угнал другой омич.

Сегодня утром, 31 августа, в полицию обратился 42-летний омич, который заявил об угоне своей машины. По словам мужчины, он припарковался на остановке «Городок Водников» неподалеку от парка «Зеленый остров» и вместе с другом решил сбегать за парой беляшей, чтобы перекусить. Машина все это время была заведена.

Однако при возвращении омич не обнаружил «любимицу» на месте. Сотрудники полиции просмотрели видеозаписи с камер и заметили неизвестного мужчину, который шел себе спокойно вдоль дороги, но заинтересовался припаркованным и заведенным авто. Он не стал противиться соблазну, сел за руль и оперативно скрылся с места событий.

Полицейские установили, что преступником оказался 32-летний инженер, который уже был судим за схожие действия. Оказалось, что мужчина шел из бара в нетрезвом состоянии, заметил машину и решил на ней уехать домой. Авто он затем оставил на улице Рокосовского.

Угоншика задержали в Барабинске, когда он ехал в Новосибирск на поезде в командировку. В адрес мужчины завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Город55 публиковал рейтинг мест, где можно поесть самую вкусную выпечку в Омске.

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