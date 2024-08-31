Погоня за беляшами. Пьяный омич угнал машину, хозяин которой отошел поесть

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 08:05
Сегодня утром, 31 августа, в полицию обратился 42-летний омич, который заявил об угоне своей машины. По словам мужчины, он припарковался на остановке «Городок Водников» неподалеку от парка «Зеленый остров» и вместе с другом решил сбегать за парой беляшей, чтобы перекусить. Машина все это время была заведена.
Однако при возвращении омич не обнаружил «любимицу» на месте. Сотрудники полиции просмотрели видеозаписи с камер и заметили неизвестного мужчину, который шел себе спокойно вдоль дороги, но заинтересовался припаркованным и заведенным авто. Он не стал противиться соблазну, сел за руль и оперативно скрылся с места событий.
Полицейские установили, что преступником оказался 32-летний инженер, который уже был судим за схожие действия. Оказалось, что мужчина шел из бара в нетрезвом состоянии, заметил машину и решил на ней уехать домой. Авто он затем оставил на улице Рокосовского.
Угоншика задержали в Барабинске, когда он ехал в Новосибирск на поезде в командировку. В адрес мужчины завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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