Погоня за беляшами. Пьяный омич угнал машину, хозяин которой отошел поесть

Сегодня утром, 31 августа, в полицию обратился 42-летний омич, который заявил об угоне своей машины. По словам мужчины, он припарковался на остановке «Городок Водников» неподалеку от парка «Зеленый остров» и вместе с другом решил сбегать за парой беляшей, чтобы перекусить. Машина все это время была заведена.