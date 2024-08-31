Направят 234 миллиона. В Омской области кардинально отремонтируют детские лагеря

Омские детские лагеря ждут масштабное обновление: в 2027 году в лагере «Динамовец» появятся два новых жилых корпуса, а в лагере «Иртышские зори» откроются три новых жилых комплекса. Капитальный ремонт пройдут пищеблоки и медпункты в лагерях «Динамовец» и «Лесная поляна» Тарского района. Кроме того, будут обновлены пищеблоки в лагерях «Солнечная поляна» Омского района, «Юбилейный» в Омском районе и «Лесная поляна» в Таврическом районе.