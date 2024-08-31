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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:17

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Направят 234 миллиона. В Омской области кардинально отремонтируют детские лагеря

31 августа 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области отремонтируют детские лагеря за 234 миллиона рублей

Всего субсидии направят в 24 региона, из них Омская область получит наибольшую сумму. На эти средства закупят новые жилые модули, отремонтируют столовые и медпункты.

На реставрацию и ремонт омских лагерей для школьников из федерального бюджета направят 234 млн рублей, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. На эти средства приведут в порядок медпункты и столовые, а также установят новые уютные домики, где дети будут отдыхать.

Омские детские лагеря ждут масштабное обновление: в 2027 году в лагере «Динамовец» появятся два новых жилых корпуса, а в лагере «Иртышские зори» откроются три новых жилых комплекса. Капитальный ремонт пройдут пищеблоки и медпункты в лагерях «Динамовец» и «Лесная поляна» Тарского района. Кроме того, будут обновлены пищеблоки в лагерях «Солнечная поляна» Омского района, «Юбилейный» в Омском районе и «Лесная поляна» в Таврическом районе.

Регион стал счастливчиком, заполучив самую большую сумму из 24 регионов, которым направят финансирование в 2027 году, а также получив 12 объектов. Всего построят пять жилых корпусов в двух детских лагерях.

Ранее Город55 писал, на какие выплаты могут рассчитывать родители школьников в грядущем учебном году и что сделать, чтобы оформить их получение. Для того, чтобы проводить детей на школьную линейку 1 сентября, омичи отпрашиваются с работы и даже берут отпуска.

Также Город55 сообщал, что в Омске обновили легендарный бассейн, он находится на улице Таубе в Омске.

Обновили холл и заменили чашу. В Омске отремонтировали старейший детский бассейн
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Реконструкция#Обновление#Новости
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