Направят 234 миллиона. В Омской области кардинально отремонтируют детские лагеря

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На реставрацию и ремонт омских лагерей для школьников из федерального бюджета направят 234 млн рублей, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. На эти средства приведут в порядок медпункты и столовые, а также установят новые уютные домики, где дети будут отдыхать.
Омские детские лагеря ждут масштабное обновление: в 2027 году в лагере «Динамовец» появятся два новых жилых корпуса, а в лагере «Иртышские зори» откроются три новых жилых комплекса. Капитальный ремонт пройдут пищеблоки и медпункты в лагерях «Динамовец» и «Лесная поляна» Тарского района. Кроме того, будут обновлены пищеблоки в лагерях «Солнечная поляна» Омского района, «Юбилейный» в Омском районе и «Лесная поляна» в Таврическом районе.
Регион стал счастливчиком, заполучив самую большую сумму из 24 регионов, которым направят финансирование в 2027 году, а также получив 12 объектов. Всего построят пять жилых корпусов в двух детских лагерях.
Ранее Город55 писал, на какие выплаты могут рассчитывать родители школьников в грядущем учебном году и что сделать, чтобы оформить их получение. Для того, чтобы проводить детей на школьную линейку 1 сентября, омичи отпрашиваются с работы и даже берут отпуска.
Также Город55 сообщал, что в Омске обновили легендарный бассейн, он находится на улице Таубе в Омске.