Как сэкономить на гардеробе школьника: советы омского стилиста

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
До начала учебного года остались считанные дни, а некоторые, как оказалось, еще не успели до конца подготовиться к школе. Кому-то предстоит купить первую школьную форму, а кому-то — обновить гардероб уже состоявшегося школьника. Но в современном мире это не проблема, ведь есть множество магазинов, в том числе на маркетплейсах. А проще всего — заранее составить список с идеальной капсулой.
Как собрать ребенка в школу так, чтобы не разориться, обеспечив ему аккуратный и стильный внешний вид, корреспондент Города55 узнал у омского имидж-стилиста Ксении Прошлаковой. У эксперта как раз в этом году ребенок пойдет в первый класс.
По словам стилиста, важно учитывать, что дети быстро растут, и в зависимости от этого корректировать набор. Вечной классикой по-прежнему остается белый верх и темный низ. Эта универсальная формула уместна в любом учебном заведении.
«К школе нужно найти удобные вещи, чтобы ребенок выглядел презентабельно. Я не покупаю очень дорогую и брендовую одежду. Во-первых, она быстро изнашивается, во-вторых, ребенок быстро из нее вырастает. Нужно выбирать оптимальные по цене-качеству вещи. А истории, когда родители покупают ребенку одежду сразу на десять размеров больше, потому что распродажа, совсем не поддерживаю», — отметила Ксения Прошлакова.
Стилист порекомендовала для мальчиков сделать небольшой запас светлых рубашек, брюк, обуви, для девочек — юбок/брюк, блузок, туфель. Но всего должно быть в меру.
«Не нужно запасаться на год вперед. Уже не раз сталкивалась с тем, что люди продают неношеные вещи, потому что накупили всего, а эта одежда потом не пригодилась. Это не экономия на ребенке. В наше время индустрия производства настолько развита, что есть возможность купить необходимые вещи в любой момент», — добавила имидж-мейкер.