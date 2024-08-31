gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Омский стилист дала советы, как собрать ребенка в школу, чтобы не разориться

Как сэкономить на гардеробе школьника: советы омского стилиста

31 августа 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney

Омский стилист дала советы, как собрать ребенка в школу, чтобы не разориться

Если вы до сих пор не купили школьную одежду, потому что это затратно и долго — не беда. Мы нашли выход.

До начала учебного года остались считанные дни, а некоторые, как оказалось, еще не успели до конца подготовиться к школе. Кому-то предстоит купить первую школьную форму, а кому-то — обновить гардероб уже состоявшегося школьника. Но в современном мире это не проблема, ведь есть множество магазинов, в том числе на маркетплейсах. А проще всего — заранее составить список с идеальной капсулой.

Как собрать ребенка в школу так, чтобы не разориться, обеспечив ему аккуратный и стильный внешний вид, корреспондент Города55 узнал у омского имидж-стилиста Ксении Прошлаковой. У эксперта как раз в этом году ребенок пойдет в первый класс.

По словам стилиста, важно учитывать, что дети быстро растут, и в зависимости от этого корректировать набор. Вечной классикой по-прежнему остается белый верх и темный низ. Эта универсальная формула уместна в любом учебном заведении.

«К школе нужно найти удобные вещи, чтобы ребенок выглядел презентабельно. Я не покупаю очень дорогую и брендовую одежду. Во-первых, она быстро изнашивается, во-вторых, ребенок быстро из нее вырастает. Нужно выбирать оптимальные по цене-качеству вещи. А истории, когда родители покупают ребенку одежду сразу на десять размеров больше, потому что распродажа, совсем не поддерживаю», — отметила Ксения Прошлакова.

Стилист порекомендовала для мальчиков сделать небольшой запас светлых рубашек, брюк, обуви, для девочек — юбок/брюк, блузок, туфель. Но всего должно быть в меру.

«Не нужно запасаться на год вперед. Уже не раз сталкивалась с тем, что люди продают неношеные вещи, потому что накупили всего, а эта одежда потом не пригодилась. Это не экономия на ребенке. В наше время индустрия производства настолько развита, что есть возможность купить необходимые вещи в любой момент», — добавила имидж-мейкер.
Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Школьник#Первый класс#Магазины#Стилист#Распродажа#Гардероб#Экономия
Подпишитесь
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
Сегодня, 04:13
В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города
Сегодня, 08:51
В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
Сегодня, 03:30
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
Сегодня, 04:39
«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене
Сегодня, 06:56
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
Сегодня, 04:00