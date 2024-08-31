Как сэкономить на гардеробе школьника: советы омского стилиста

До начала учебного года остались считанные дни, а некоторые, как оказалось, еще не успели до конца подготовиться к школе. Кому-то предстоит купить первую школьную форму, а кому-то — обновить гардероб уже состоявшегося школьника. Но в современном мире это не проблема, ведь есть множество магазинов, в том числе на маркетплейсах. А проще всего — заранее составить список с идеальной капсулой.