В школах России начали отменять линейки в День знаний

По данным канала, 2 сентября московские школьники сразу пойдут на первый урок — «Разговор о важном». Далее для них проведут классный час, а затем уроки по расписанию. В тех же школах, где линейки сохранятся, проводить их будут в помещениях, но не во дворе, пишет sibdepo.ru.