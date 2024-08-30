В школах России начали отменять линейки в День знаний

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Первый день нового учебного года в 2024 году приходится на 2 сентября. Многие родители остались недовольны отменой торжественной линейки. Baza сообщает, что сразу в нескольких регионах России, в том числе в столице, либо отменили линейки в День знаний, либо перенесли в помещения.
По данным канала, 2 сентября московские школьники сразу пойдут на первый урок — «Разговор о важном». Далее для них проведут классный час, а затем уроки по расписанию. В тех же школах, где линейки сохранятся, проводить их будут в помещениях, но не во дворе, пишет sibdepo.ru.
Как пишет канал, в ряде регионов мероприятие будет проводиться лишь для учеников первых и 11-х классов. Как рассказывают учителя родителям, подобные распоряжения поступают от глав регионов. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешили провести только в закрытых помещениях.