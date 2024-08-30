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Updated Сегодня, 05:32

В школах России начали отменять линейки в День знаний

30 августа 2024, 05:27
В Москве школа «Бескудниково» отменила линейку, которая традиционно проходит в День знаний, с соответствующим приказом ознакомился NEWS.ru. При этом торжественное мероприятие все же проведут для первоклассников и выпускников.

Первый день нового учебного года в 2024 году приходится на 2 сентября. Многие родители остались недовольны отменой торжественной линейки. Baza сообщает, что сразу в нескольких регионах России, в том числе в столице, либо отменили линейки в День знаний, либо перенесли в помещения.

По данным канала, 2 сентября московские школьники сразу пойдут на первый урок — «Разговор о важном». Далее для них проведут классный час, а затем уроки по расписанию. В тех же школах, где линейки сохранятся, проводить их будут в помещениях, но не во дворе, пишет sibdepo.ru.

Как пишет канал, в ряде регионов мероприятие будет проводиться лишь для учеников первых и 11-х классов. Как рассказывают учителя родителям, подобные распоряжения поступают от глав регионов. При этом, например, в Ростовской области линейки разрешили провести только в закрытых помещениях.

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