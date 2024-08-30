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В России хотят проверять школьные рюкзаки на безопасность для детей

30 августа 2024, 05:34
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил выпустить рекомендации для школ и родителей о максимальных нагрузках и весе состава школьного ранца, а также провести тотальный аудит школьных рюкзаков на предмет их соответствия медицинским требованиям.

Кроме этого, он предложил внедрить практику маркирования оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT, пишет sibdepo.ru.

Как подчеркнул Ветров, для каждого родителя всегда остро стоит вопрос о сохранении баланса между соблюдением школьных требований, здравым смыслом и здоровьем своего ребенка.

«К примеру, полностью собранный школьный ранец для младшеклассника может весить несколько килограммов: учебники, принадлежности, тетради и канцелярия, сменка и спортивная форма буквально ложатся тяжким грузом на маленькие детские плечи», — подчеркнул собеседник издания.

Эксперт добавил, что такой перегруз, по мнению врачебного сообщества, может негативно сказываться на растущем детском организме.

«Прошу Вас оценить целесообразность выпуска рекомендаций для школ и родителей о максимальных нагрузках и весе состава школьного ранца, а также провести тотальный аудит популярных школьных рюкзаков на отечественном рынке на предмет их соответствия медицинским требованиям безопасности для детей», — говорится в тексте обращения.

Также он предложил внедрить практику маркирования оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия.

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