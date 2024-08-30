В России хотят проверять школьные рюкзаки на безопасность для детей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Кроме этого, он предложил внедрить практику маркирования оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT, пишет sibdepo.ru.
Как подчеркнул Ветров, для каждого родителя всегда остро стоит вопрос о сохранении баланса между соблюдением школьных требований, здравым смыслом и здоровьем своего ребенка.
«К примеру, полностью собранный школьный ранец для младшеклассника может весить несколько килограммов: учебники, принадлежности, тетради и канцелярия, сменка и спортивная форма буквально ложатся тяжким грузом на маленькие детские плечи», — подчеркнул собеседник издания.
Эксперт добавил, что такой перегруз, по мнению врачебного сообщества, может негативно сказываться на растущем детском организме.
«Прошу Вас оценить целесообразность выпуска рекомендаций для школ и родителей о максимальных нагрузках и весе состава школьного ранца, а также провести тотальный аудит популярных школьных рюкзаков на отечественном рынке на предмет их соответствия медицинским требованиям безопасности для детей», — говорится в тексте обращения.
Также он предложил внедрить практику маркирования оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия.