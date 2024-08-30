Третий срок: Фридриха Мецлера переизбрали главой Калачинского района

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Сегодня, 30 августа, в Калачинские прошло заседание районного совета. В повестке был вопрос об избрании главы района. Город55 уже писал о том, что действующий глава Фридрих Мецлер досрочно ушел в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в очередной раз. Теперь стало известно, что выбрали именно его.
— Депутаты райсовета большинством голосов поддержали его кандидатуру, — пишут в калачинской газете «Сибиряк».
Напомним: Фридрих Мецлер в 2006–2014 годах был главой Калачинска, а с 2014 года руководил Калачинским районом. В 2017 году он претендовал на пост мэра Омска как единственный конкурент Оксаны Фадиной. В новостях Мецлер упоминался в том числе в связи с покупкой в 2016 году служебного автомобиля, который прокуратура сочла слишком дорогим. Теперь начинается его третий срок в качестве главы района.