Третий срок: Фридриха Мецлера переизбрали главой Калачинского района

Напомним: Фридрих Мецлер в 2006–2014 годах был главой Калачинска, а с 2014 года руководил Калачинским районом. В 2017 году он претендовал на пост мэра Омска как единственный конкурент Оксаны Фадиной. В новостях Мецлер упоминался в том числе в связи с покупкой в 2016 году служебного автомобиля, который прокуратура сочла слишком дорогим. Теперь начинается его третий срок в качестве главы района.