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Фредриха Мецлера выбрали главой Калачинского района на третий срок

Третий срок: Фридриха Мецлера переизбрали главой Калачинского района

30 августа 2024, 10:54
Фото: сообщество «Сибиряк — 100 лет вместе с читателем» на сайте ВК

Фредриха Мецлера выбрали главой Калачинского района на третий срок

Действующего главу поддержало большинство в районном совете.

Сегодня, 30 августа, в Калачинские прошло заседание районного совета. В повестке был вопрос об избрании главы района. Город55 уже писал о том, что действующий глава Фридрих Мецлер досрочно ушел в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в очередной раз. Теперь стало известно, что выбрали именно его.

— Депутаты райсовета большинством голосов поддержали его кандидатуру, — пишут в калачинской газете «Сибиряк».

Напомним: Фридрих Мецлер в 2006–2014 годах был главой Калачинска, а с 2014 года руководил Калачинским районом. В 2017 году он претендовал на пост мэра Омска как единственный конкурент Оксаны Фадиной. В новостях Мецлер упоминался в том числе в связи с покупкой в 2016 году служебного автомобиля, который прокуратура сочла слишком дорогим. Теперь начинается его третий срок в качестве главы района.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Фридрих Мецлер#Калачинский район
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