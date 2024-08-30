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Updated Сегодня, 05:22

Россиянам рассказали, какие продукты подорожают уже этой осенью

30 августа 2024, 05:22
В начале осени в России подорожает ряд продуктов, темпы роста цен зависят от многих факторов. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Она напомнила о появившихся в СМИ данных об увеличении стоимости продуктов питания на 5-40% из-за расходов на логистику, инфляции, упаковку, персонал и сырье. Такой большой разброс эксперт объяснила тем, что ценообразование может быть разным в каждом сегменте.

Например, неурожай ягод и яблок, из которых потом делают соки, сидры и прочую продукцию, может взвинтить на нее цены. При этом масличные и зерновые наоборот могут подешеветь, потому что сезон сбора урожая в самом разгаре.

Также увеличится стоимость импортных товаров. Это какао, кофе, специи и экзотические фрукты. Вероятно, поднимется цена алкогольных напитков, сообщает 360.ru.

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