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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Синоптики дали грустный прогноз для Омска на День знаний

Промозгло. Синоптики дали омичам грустный прогноз на День знаний

30 августа 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики дали грустный прогноз для Омска на День знаний

Вся первая декада сентября будет холодной и дождливой.

В этом году дети пойдут на школьные линейки 2 сентября, потому что День знаний выпал на воскресенье. Город55 посмотрел на сервисе Ventusky, какая погода ждет юных омичей в грядущий праздничный понедельник.

По прогнозу синоптиков, утром 2 сентября температура воздуха составит всего +5… +10 градусов, а днем поднимется не выше +12 градусов. Кроме того, к полудню регион накроет сильный циклон с дождем. Осадки будут идти в течение всего дня и в городе, и в области. Вдобавок прогнозируют ветер порывами до 11 м/с и 100-процентную облачность.

Фото: Ventusky

Добавим, что холодная погода сохранится в Омской области минимум до 8 сентября. Дневная температура воздуха в первой декаде месяца составит +10… +15. Помимо холода, всю следующую неделю в регионе будет дождливо.

В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Циклон#Температура#Дождь#Синоптики#День знаний#Облачность
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