Промозгло. Синоптики дали омичам грустный прогноз на День знаний

По прогнозу синоптиков, утром 2 сентября температура воздуха составит всего +5… +10 градусов, а днем поднимется не выше +12 градусов. Кроме того, к полудню регион накроет сильный циклон с дождем. Осадки будут идти в течение всего дня и в городе, и в области. Вдобавок прогнозируют ветер порывами до 11 м/с и 100-процентную облачность.