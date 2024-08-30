Промозгло. Синоптики дали омичам грустный прогноз на День знаний

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Published Сегодня, 08:54
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В этом году дети пойдут на школьные линейки 2 сентября, потому что День знаний выпал на воскресенье. Город55 посмотрел на сервисе Ventusky, какая погода ждет юных омичей в грядущий праздничный понедельник.
По прогнозу синоптиков, утром 2 сентября температура воздуха составит всего +5… +10 градусов, а днем поднимется не выше +12 градусов. Кроме того, к полудню регион накроет сильный циклон с дождем. Осадки будут идти в течение всего дня и в городе, и в области. Вдобавок прогнозируют ветер порывами до 11 м/с и 100-процентную облачность.
Добавим, что холодная погода сохранится в Омской области минимум до 8 сентября. Дневная температура воздуха в первой декаде месяца составит +10… +15. Помимо холода, всю следующую неделю в регионе будет дождливо.