Правительство Омской области привлекло 30 млрд инвестиций на постройке логопарков

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как рассказал корреспондентам ТАСС губернатор Омской области, Виталий Хоценко, в логистический потенциал региона уже было инвестировано порядка 30 миллиардов рублей: в регионе начала работу первая очередь логистического парка «Солнечный», а свои объекты появились практически у каждой крупной компании — по словам губернатора, в регионе уже базируются такие компании как «Сбермаркет», «Магнит» и «Wildberries» — к слову, маркетплейс сейчас работает над созданием собственного объекта.
Кроме того, Виталий Хоценко рассказал, что в Омскую область будут привлекаться и новые инвесторы — объектом переговоров стало создание новых, трансмодальных центров логистики. Необходимость в них возросла из-за переориентирования экономики на восточное направление: Китай, государства Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанский регион. Также губернатор отметил, что кроме логистических объектов, интерес для инвесторов представляет особая экономическая зона «Авангард» — уже есть планы на ее расширение и совершенствование сопровождения проектов ее резидентов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о заседании инвестиционного комитета, на котором рассматривались перспективы создания распределительного центра для сети «Магнит», тепличного комплекса, а также проекты, ставшие итогом работы делегации Омской области на ПМЭФ-2024.