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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

иллюстрация

Правительство Омской области привлекло 30 млрд инвестиций на постройке логопарков

30 августа 2024, 10:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В строительство логокомплексов в Омской области вложат 30 млрд рублей

Соответствующие показатели озвучил губернатор Омской области, Виталий Хоценко: регион уже привлек несколько крупных компаний, но в правительстве ведут переговоры с новыми инвесторами.

Как рассказал корреспондентам ТАСС губернатор Омской области, Виталий Хоценко, в логистический потенциал региона уже было инвестировано порядка 30 миллиардов рублей: в регионе начала работу первая очередь логистического парка «Солнечный», а свои объекты появились практически у каждой крупной компании — по словам губернатора, в регионе уже базируются такие компании как «Сбермаркет», «Магнит» и «Wildberries» — к слову, маркетплейс сейчас работает над созданием собственного объекта.

Кроме того, Виталий Хоценко рассказал, что в Омскую область будут привлекаться и новые инвесторы — объектом переговоров стало создание новых, трансмодальных центров логистики. Необходимость в них возросла из-за переориентирования экономики на восточное направление: Китай, государства Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанский регион. Также губернатор отметил, что кроме логистических объектов, интерес для инвесторов представляет особая экономическая зона «Авангард» — уже есть планы на ее расширение и совершенствование сопровождения проектов ее резидентов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о заседании инвестиционного комитета, на котором рассматривались перспективы создания распределительного центра для сети «Магнит», тепличного комплекса, а также проекты, ставшие итогом работы делегации Омской области на ПМЭФ-2024.

Виталий Хоценко рассказал, какие проекты рассматривались на Инвесткомитете
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#Илья Скобин#Бизнес#Омская область#Инвестиции#Магнит#Новости#Логистика#Солнечный#ПМЭФ-2024#Распределительный центр#Wildberries
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