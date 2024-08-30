Правительство Омской области привлекло 30 млрд инвестиций на постройке логопарков

Кроме того, Виталий Хоценко рассказал, что в Омскую область будут привлекаться и новые инвесторы — объектом переговоров стало создание новых, трансмодальных центров логистики. Необходимость в них возросла из-за переориентирования экономики на восточное направление: Китай, государства Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанский регион. Также губернатор отметил, что кроме логистических объектов, интерес для инвесторов представляет особая экономическая зона «Авангард» — уже есть планы на ее расширение и совершенствование сопровождения проектов ее резидентов.