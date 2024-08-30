Не помеха веселью. Аттракционы в омских парках перейдут на осенний режим работы

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как рассказали в пресс-службе администрации городских парков, с наступлением осени они будут работать по новому расписанию: 8 часов по будням, и 9 с половиной — по четвергам и выходным.
Как отмечается, актуальное расписание выглядит следующим образом: время открытие установлено для всех дней одинаковое — 11:00 часов. Однако время завершения работы будет разным, в зависимости от дня: по четвергам и выходным парки будут закрываться в 20:30, а все остальное время — в 19:30.