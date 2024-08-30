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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

иллюстрация

Не помеха веселью. Аттракционы в омских парках перейдут на осенний режим работы

30 августа 2024, 13:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

2 сентября изменится график работы аттракционов в парках Омска

Аттракционы будут работать по обновленному расписанию уже со 2 сентября.

Как рассказали в пресс-службе администрации городских парков, с наступлением осени они будут работать по новому расписанию: 8 часов по будням, и 9 с половиной — по четвергам и выходным.

Как отмечается, актуальное расписание выглядит следующим образом: время открытие установлено для всех дней одинаковое — 11:00 часов. Однако время завершения работы будет разным, в зависимости от дня: по четвергам и выходным парки будут закрываться в 20:30, а все остальное время — в 19:30.

Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в парке 30-летия ВЛКСМ нового аттракциона под названием «Танго», а для некоторых омичей парки стали местом сбора очень редких грибов. Но, к сожалению, один из омских парков приобрел известность совсем по другому поводу:

Новый поворот. Следком вновь возбудил уголовное дело в отношении омских депутатов
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#Илья Скобин#Омск#Расписание#Парки#Новости#Аттракционы#Грибы#Городские парки#Пресс-служба#Танго
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