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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Омичи на полтора месяца остались без горячей воды

«На улице уже осень». Омичи на полтора месяца остались без горячей воды

30 августа 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney

Омичи на полтора месяца остались без горячей воды

Им периодически продлевали отключение.

Омичи, проживающие в доме на Завертяева, 18/5, массово пожаловались, что половину лета сидят без горячей воды. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.». Помимо планового отключения на две недели, жители уже не раз они оставались без воды из-за устранения аварий. О работах их информировала «Тепловая компания».

Фото: Омичка Оксана / Телеграм-канал "Фадина общается. 2.0."

«Сейчас горячую воду отключили с 19.08.2024. То есть помимо того, что в июле отключали горячую воду на две недели для подготовки к отопительному сезону, в начале августа тоже отключали для устранения аварии, так еще и сейчас у нас не будет воды. При этом разрытая канава у другого, рядом стоящего дома, посреди проезжей части уже полторы недели в одном и том же состоянии. А на улице уже осенняя погода, дома из-за отключения горячей воды холодно», — написала омичка Оксана.

В мэрии объяснили, что горячую воду по указанному адресу отключали из-за повреждения на тепловых сетях. Омичам пообещали исправить ситуацию до 6 сентября. Однако, судя по информации на сайте администрации, ремонтные работы на трубопроводе провели в четверг, 29 августа. Вечером того же дня омичам дали горячую воду.

Фото: dom.admomsk.ru/address
Месяц без воды. Омичи пожаловались на затянувшийся ремонт коммуникаций
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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Мэрия#Авария#Горячая вода#Тепловая компания#Отключение#Жалобы жителей
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