«На улице уже осень». Омичи на полтора месяца остались без горячей воды

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Омичи, проживающие в доме на Завертяева, 18/5, массово пожаловались, что половину лета сидят без горячей воды. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.». Помимо планового отключения на две недели, жители уже не раз они оставались без воды из-за устранения аварий. О работах их информировала «Тепловая компания».
«Сейчас горячую воду отключили с 19.08.2024. То есть помимо того, что в июле отключали горячую воду на две недели для подготовки к отопительному сезону, в начале августа тоже отключали для устранения аварии, так еще и сейчас у нас не будет воды. При этом разрытая канава у другого, рядом стоящего дома, посреди проезжей части уже полторы недели в одном и том же состоянии. А на улице уже осенняя погода, дома из-за отключения горячей воды холодно», — написала омичка Оксана.
В мэрии объяснили, что горячую воду по указанному адресу отключали из-за повреждения на тепловых сетях. Омичам пообещали исправить ситуацию до 6 сентября. Однако, судя по информации на сайте администрации, ремонтные работы на трубопроводе провели в четверг, 29 августа. Вечером того же дня омичам дали горячую воду.