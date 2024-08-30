«На улице уже осень». Омичи на полтора месяца остались без горячей воды

Омичи, проживающие в доме на Завертяева, 18/5, массово пожаловались, что половину лета сидят без горячей воды. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.». Помимо планового отключения на две недели, жители уже не раз они оставались без воды из-за устранения аварий. О работах их информировала «Тепловая компания».