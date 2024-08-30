Кузбассовец заработал на чужом горе более 40 миллионов рублей

По версии следствия, в июне 2024 года мужчина узнал о том, что в отношении директора сети комиссионных магазинов возбуждено уголовное дело. Фигурант воспользовался этим и сообщил жертве, будто за денежное вознаграждение может договориться с должностными лицами о назначении ему условного срока вместо реального лишения свободы. Он потребовал 40 миллионов рублей.