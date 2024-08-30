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Кузбассовец заработал на чужом горе более 40 миллионов рублей

30 августа 2024, 05:32
В Кемерове завершено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Директора сети ломбардов запугали уголовным делом, чтобы выманить у него десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу.

По версии следствия, в июне 2024 года мужчина узнал о том, что в отношении директора сети комиссионных магазинов возбуждено уголовное дело. Фигурант воспользовался этим и сообщил жертве, будто за денежное вознаграждение может договориться с должностными лицами о назначении ему условного срока вместо реального лишения свободы. Он потребовал 40 миллионов рублей.

«При этом уточнил, что деньги в сумме еще 1 млн рублей необходимы для оплаты услуг посредника, 30 тыс. рублей для передачи сотруднику следственного изолятора за обеспечение покровительства в период нахождения мужчины в учреждении. 22 июня 2024 года, находясь на Рябиновой аллее садового общества „Березка“ Кемеровского муниципального округа фигурант получил от директора магазинов наличные денежные средства в сумме более 41 млн рублей», — говорится в сообщении.

Радость от денег была недолгой, так как о сделке стало известно сотрудникам УФСБ по Кемеровской области. Они задержали мужчину после получения денег с поличным. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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