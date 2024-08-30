Коронавирус «флирт»: что известно о новом штамме и стоит ли его бояться омичам

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Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Впервые на территории России вирус FLiRT («Флирт») обнаружили весной этого года. 22 мая в Роспотребнадзоре сообщили о 178 случаях заражения им. FLiRT включил в себя несколько вариантов вирусов, среди которых — KP.2, KP.1.1, KS.1. Ответы на главные вопросы о новом штамме «омикрона» — в нашем материале.
Российский иммунолог Николай Крючков рассказал корреспонденту Города55, что FLiRT — это эволюционный вариант штамма омикрон. Он уже успел распространиться в мире — в ряде стран Европы, в США, в Японии. И в России FLiRT должен стать относительно доминирующим подвариантом. Этот штамм на подъеме минимум два месяца, сейчас он вызывает до 40% всей заболеваемости. Однако волн, сопоставимых по масштабам с теми, которые были в первые годы распространения коронавируса, не ожидается.
«Название FLiRT — это просто аббревиатура и попытка уйти от мифологии. Прошлые разновидности коронавируса назывались „цербер“, „кракен“, а в этот раз — „флирт“ — звучное слово. Ничего принципиального нет», — пояснил Крючков.
По словам Николая Крючкова, симптомы нового варианта коронавируса не отличаются от прежних версий ковида. Среди них по-прежнему — лихорадка, кашель, головная и мышечная боли, боль в горле, потеря вкуса и обоняния.
Штамм FLiRT не стал более патогенным или летальным, у него нет глобальных клинических особенностей, отметил Крючков.
«Он отличается очень высокой заразностью — она выше, чем у предыдущих доминирующих подвариантов. Уникальная способность подвида „флирт“ — уметь обходить приобретенную иммунную защиту», — подчеркнул эксперт.
Иммунолог отметил, что сейчас большая доля пациентов официально не зарегистрирована, поэтому данные статистики не очень точные. И сами люди относятся к симптомам ОРВИ не так настороженно, как в разгар пандемии. К тому же, если человек регулярно болеет ковидом (два-три раза в год), то каждый последующий случай наносит еще больший вред здоровью. У переболевших вирусом могут появиться симптомы постковидного синдрома — утомляемость, кашель, одышка, выпадение волос, проблемы со сном, памятью, пищеварением, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.
«Было много информации, что из-за нового штамма появились желудочно-кишечные проявления. Но нельзя точно установить, когда различия между свойствами одной подлинии и другой не слишком существенны», — добавил Крючков.
Меры профилактики и лечение нового штамма не отличается от предыдущих. Людям по-прежнему советуют прикрывать рот и нос при чихании и кашле, вакцинироваться, чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты.
По словам Николая Крючкова, существуют эффективные методы лечения коронавируса, в частности, аналоги препарата «паксловид».
Отметим, что Минздрав России зарегистрировал два таких аналога: препарат «скайвира», разработанный компанией «Промомед», и «миробивир», который производит «Фармасинтез». Об этом говорится на сайте Государственного реестра лекарственных средств.
По последним данным, в Омской области уже месяц не перестает расти количество заболевших COVID-19. За неделю с 19 по 25 августа выявили 237 новых случаев. В целом по стране за аналогичный период заболели 17 641 человек, 17 из них — умерли.
По оценкам Крючкова, с большой вероятностью в осенний и зимний период появится новый подвариант «омикрона». Однако FLiRT сохранится, но к концу осени он может перестать быть доминирующим.
По словам иммунолога Крючкова, ковид — это круглогодичное заболевание, а не сезонное, то есть четкой привязанности к весеннему и осеннему сезону у вируса нет. Уже года полтора оно находится в подострой форме, и сегодняшние показатели указывают на то, что это не крупная волна, а сильно выраженный всплеск. С возникновением нового штамма иммунная прослойка населения снижается, соответственно, он лучше заражает людей и число заболевших увеличивается.
«Из-за социальных факторов заболеваемость ковидом еще больше поднимется в сентябре, а сильнее всего обострится к середине октября. Я думаю, что будет повтор предыдущего сезона — высокая заболеваемость. Она будет далеко не рекордной, но высокой. Но существенных факторов для новой волны пока нет, если, конечно, вдруг не появится что-то более заразное, чем нынешний FLiRT», — рассказал Николай Крючков.
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