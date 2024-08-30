Коронавирус «флирт»: что известно о новом штамме и стоит ли его бояться омичам

Иммунолог отметил, что сейчас большая доля пациентов официально не зарегистрирована, поэтому данные статистики не очень точные. И сами люди относятся к симптомам ОРВИ не так настороженно, как в разгар пандемии. К тому же, если человек регулярно болеет ковидом (два-три раза в год), то каждый последующий случай наносит еще больший вред здоровью. У переболевших вирусом могут появиться симптомы постковидного синдрома — утомляемость, кашель, одышка, выпадение волос, проблемы со сном, памятью, пищеварением, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.