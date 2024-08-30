«Худеющие» блогеры массово рассказывают о «волшебной» траве. Так ли это безопасно

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В соцсетях в последнее время многие блогеры рассказывают о новом чудо-средстве, и так называемой альтернативе «Оземпику» среди простых растительных добавок. Как сообщают «Новые известия», речь идет о шелухе подорожника — псиллиуме.
По словам терапевта, диетолога и нутрициолога Марины Баяндиной, шелуха подорожника представляет собой клетчатку, которая действительно полезна, как любая клетчатка. Среди полезных свойств — улучшение стула, положительное влияние на работу кишечника, создание объемов пищи.
По сравнению с ней, не поставляемый в Россию «Оземпик» является высокотехнологичным современным пептидным препаратом, который способен изменять обмен веществ и обмен жиров, а также замедлять скорость «эвакуации» пищи из желудка. Все это приводит к тому, что человек меньше ест.
Диетолог предупреждает всех о наличии противопоказаний у якобы «волшебного» псиллиума. Среди них заболевание ЖКТ, в таких случаях употребление псиллиума обернется болями.
Тем, кто все же желает похудеть, Баяндина советует присмотреться к более безопасным способам и не стремиться скинуть лишние килограммы слишком быстро. Главное — прийти к сбалансированному рациону и адекватным физическим нагрузкам.
Ранее, напомним, омичка отправилась в колонию из-за контрабанды сильнодействующих веществ для похудения. Препараты она приобретала за границей и продавала россиянкам в 2023 году.