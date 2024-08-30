«Худеющие» блогеры массово рассказывают о «волшебной» траве. Так ли это безопасно

По сравнению с ней, не поставляемый в Россию «Оземпик» является высокотехнологичным современным пептидным препаратом, который способен изменять обмен веществ и обмен жиров, а также замедлять скорость «эвакуации» пищи из желудка. Все это приводит к тому, что человек меньше ест.