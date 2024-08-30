gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Иллюстрация

«Худеющие» блогеры массово рассказывают о «волшебной» траве. Так ли это безопасно

30 августа 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичей предупредили об опасности рекламируемой «волшебной» травы для похудения

Блогеры заявляют, что она является заменой известного препарата «Оземпик», который не продается в России. Но на деле, между двумя «средствами» очень большие различия.

В соцсетях в последнее время многие блогеры рассказывают о новом чудо-средстве, и так называемой альтернативе «Оземпику» среди простых растительных добавок. Как сообщают «Новые известия», речь идет о шелухе подорожника — псиллиуме.

По словам терапевта, диетолога и нутрициолога Марины Баяндиной, шелуха подорожника представляет собой клетчатку, которая действительно полезна, как любая клетчатка. Среди полезных свойств — улучшение стула, положительное влияние на работу кишечника, создание объемов пищи.

По сравнению с ней, не поставляемый в Россию «Оземпик» является высокотехнологичным современным пептидным препаратом, который способен изменять обмен веществ и обмен жиров, а также замедлять скорость «эвакуации» пищи из желудка. Все это приводит к тому, что человек меньше ест.

Диетолог предупреждает всех о наличии противопоказаний у якобы «волшебного» псиллиума. Среди них заболевание ЖКТ, в таких случаях употребление псиллиума обернется болями.

Тем, кто все же желает похудеть, Баяндина советует присмотреться к более безопасным способам и не стремиться скинуть лишние килограммы слишком быстро. Главное — прийти к сбалансированному рациону и адекватным физическим нагрузкам.

Ранее, напомним, омичка отправилась в колонию из-за контрабанды сильнодействующих веществ для похудения. Препараты она приобретала за границей и продавала россиянкам в 2023 году.

Опасное похудение. Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Россия#Новости#Лекарства#Блогер#Похудение#Совет
Подпишитесь
«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам
Сегодня, 07:13
Теплотрасса убежит в реку. В Омске пешеходный тротуар по пути в «Триумф» рухнул в Омь
Сегодня, 06:35
Срубили 58 деревьев, высадят только 43: в Омске отчитались о «новом сквере»
Сегодня, 09:09
Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу
Сегодня, 06:59
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
Сегодня, 06:21
Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
Сегодня, 02:39