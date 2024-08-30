Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон

Температуру воздуха с 4 по 8 сентября прогнозируют стабильно в пределах +10… +12 градусов. Однако к 9 сентября с Урала к Омской области приблизится антициклон с потеплением до +16… +20 градусов. Такая погода продержится до 12 сентября. Осадков в эти дни не обещают.