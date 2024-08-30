Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Погода приготовила омичам неприятный сюрприз в первой декаде сентября. По данным сервиса Ventusky, в воскресенье, 1 сентября, температура воздуха опустится до +12 градусов. С этого же дня Омскую область захватит холодный фронт. До среды, 4 сентября, включительно ожидаются ледяные дожди, а первые два дня сентября — ночные заморозки до -5 градусов.
Температуру воздуха с 4 по 8 сентября прогнозируют стабильно в пределах +10… +12 градусов. Однако к 9 сентября с Урала к Омской области приблизится антициклон с потеплением до +16… +20 градусов. Такая погода продержится до 12 сентября. Осадков в эти дни не обещают.
Ранее в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации: с июля по август этого года специалисты фиксировали опасное агрометеорологическое явление переувлажнения почвы.