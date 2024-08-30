Активно атакуют. В Омской области клещи покусали 3600 человек

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Как рассказали в Роспотребнадзоре, в регионе продолжается сезон клещей, и, судя по статистике, он оказался довольно активным. По данным на 29 августа, 3679 человек обратились в медучреждения с укусами клещей, из них 1133 — дети.
В борьбе с клещевой угрозой в Омской области задействованы все доступные средства. С начала года проведены масштабные профилактические мероприятия, направленные на снижение риска заражения клещевыми инфекциями.
Более 95,5 тысяч человек сделали прививку от клещевого энцефалита, что является важным шагом в предотвращении этой опасной болезни.
Специалисты обработали от клещей более 3 тысяч гектаров территории, включая кладбища, парки и детские учреждения, что позволило снизить концентрацию клещей в местах массового отдыха.
Лабораторные исследования подтвердили, что угроза заражения клещевыми инфекциями остается актуальной. Более 7% клещей заражены боррелиями, 2% — вирусом клещевого энцефалита, 1,2% — моноцитарным эрлихиозом человека и 1,4% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Город55 сообщал, что с 26 августа в Омске началась осенняя обработка от клещей, в парках рекомендовано не ходить босиком.