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Активно атакуют. В Омской области клещи покусали 3600 человек

30 августа 2024, 05:04
Фото: 1MI
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Агрессивные клещи покусали 3600 омичей, из них 1100 — дети

Это данные по фактам обращения в травмпункты после укусов клещей. Неизвестно, сколько покусанных омичей не стали обращаться за помощью.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в регионе продолжается сезон клещей, и, судя по статистике, он оказался довольно активным. По данным на 29 августа, 3679 человек обратились в медучреждения с укусами клещей, из них 1133 — дети.

В борьбе с клещевой угрозой в Омской области задействованы все доступные средства. С начала года проведены масштабные профилактические мероприятия, направленные на снижение риска заражения клещевыми инфекциями.

Более 95,5 тысяч человек сделали прививку от клещевого энцефалита, что является важным шагом в предотвращении этой опасной болезни.

Специалисты обработали от клещей более 3 тысяч гектаров территории, включая кладбища, парки и детские учреждения, что позволило снизить концентрацию клещей в местах массового отдыха.

Лабораторные исследования подтвердили, что угроза заражения клещевыми инфекциями остается актуальной. Более 7% клещей заражены боррелиями, 2% — вирусом клещевого энцефалита, 1,2% — моноцитарным эрлихиозом человека и 1,4% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Город55 сообщал, что с 26 августа в Омске началась осенняя обработка от клещей, в парках рекомендовано не ходить босиком.

Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Прививки#Новости#Клещи#Профилактика
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