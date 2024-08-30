15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета

Как следует из данных онлайн-расписания омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, сейчас наблюдается задержка сразу трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Red Wings». Один из запланированных вылетов был перенесен практически на 13 часов: по расписанию, отправка рейса «Аэрофлота» в московское Шереметьево должна была произойти еще в 8 часов утра, однако из-за невыясненных причин рейс отложили до 21 часа вечера.