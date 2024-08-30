15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Как следует из данных онлайн-расписания омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, сейчас наблюдается задержка сразу трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Red Wings». Один из запланированных вылетов был перенесен практически на 13 часов: по расписанию, отправка рейса «Аэрофлота» в московское Шереметьево должна была произойти еще в 8 часов утра, однако из-за невыясненных причин рейс отложили до 21 часа вечера.
Другой рейс, также выполняемый «Аэрофлотом» в Москву, тоже был перенесен, но уже на гораздо меньший срок: вылет, запланированный на 17:15 «сдвинули» до 18:00. Также небольшая задержка отправления постигла и пассажиров, следующих в Екатеринбург: борт авиакомпании «Red Wings» отправится к месту назначения практически с часовой задержкой — в 16:55.
Напомним, вчера, 29 августа, также наблюдались переносы времени отправления самолетов, только в массовом характере: густой туман стал причиной задержек рейсов в Омске, Новосибирске и Тюмени.