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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

иллюстрация

15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета

30 августа 2024, 09:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском аэропорту перенесли время вылета сразу трех рейсов

Время задержки вылета разное: некоторым пассажирам придется ждать свой самолет порядка 13 часов.

Как следует из данных онлайн-расписания омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, сейчас наблюдается задержка сразу трех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Red Wings». Один из запланированных вылетов был перенесен практически на 13 часов: по расписанию, отправка рейса «Аэрофлота» в московское Шереметьево должна была произойти еще в 8 часов утра, однако из-за невыясненных причин рейс отложили до 21 часа вечера.

Другой рейс, также выполняемый «Аэрофлотом» в Москву, тоже был перенесен, но уже на гораздо меньший срок: вылет, запланированный на 17:15 «сдвинули» до 18:00. Также небольшая задержка отправления постигла и пассажиров, следующих в Екатеринбург: борт авиакомпании «Red Wings» отправится к месту назначения практически с часовой задержкой — в 16:55.

Напомним, вчера, 29 августа, также наблюдались переносы времени отправления самолетов, только в массовом характере: густой туман стал причиной задержек рейсов в Омске, Новосибирске и Тюмени.

Виноват туман. Омичи вновь столкнулись с массовой задержкой рейсов
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Аэропорт#Москва#Аэрофлот#Новости#Туман#Екатеринбург#Рейсы#Red Wings#Шереметьево#Задержки
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