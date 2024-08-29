Заморозок, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг

По другому эту ситуацию и не назовешь: омские спасатели столкнулись с невозможностью помочь затопленным дачам в окрестностях Осташково — откачанную воду оказалось просто некуда девать, а сброс воды не в Омь привел к тому, что она хлынула уже к другому СНТ — само собой операцию прервали. Стабилизировать ситуацию удалось при помощи энергетиков — воду отвели обратно в золоотвал, их которого она когда-то вышла.