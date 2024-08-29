Заморозок, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Погода понемногу готовится к новому сезону и уже начинает осторожно проверять весь свой «осенний арсенал»: снега и холода. Прогнозы синоптиков на этот счет неутешительны — в первые дни сентября омичей ожидают настоящие заморозки до -5 градусов. Но вместе с ними есть все шансы того, что даже придут снега:
По другому эту ситуацию и не назовешь: омские спасатели столкнулись с невозможностью помочь затопленным дачам в окрестностях Осташково — откачанную воду оказалось просто некуда девать, а сброс воды не в Омь привел к тому, что она хлынула уже к другому СНТ — само собой операцию прервали. Стабилизировать ситуацию удалось при помощи энергетиков — воду отвели обратно в золоотвал, их которого она когда-то вышла.
«ВНИМИ-Сибирь», несмотря на передачу бренда другой компании, все же будет «жить»: как сегодня рассказал Николай Дрофа, министр сельского хозяйства области, закрытие компании по поручению Виталия Хоценко, решили исключить — теперь там будет производиться сухое молоко и сливочное масло.