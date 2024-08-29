gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Заморозок, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг

Заморозок, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг

29 августа 2024, 14:17
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Грядут заморозки.

Погода понемногу готовится к новому сезону и уже начинает осторожно проверять весь свой «осенний арсенал»: снега и холода. Прогнозы синоптиков на этот счет неутешительны — в первые дни сентября омичей ожидают настоящие заморозки до -5 градусов. Но вместе с ними есть все шансы того, что даже придут снега:

В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
Узнать подробнее

Новость №2. «Закон парных сосудов».

По другому эту ситуацию и не назовешь: омские спасатели столкнулись с невозможностью помочь затопленным дачам в окрестностях Осташково — откачанную воду оказалось просто некуда девать, а сброс воды не в Омь привел к тому, что она хлынула уже к другому СНТ — само собой операцию прервали. Стабилизировать ситуацию удалось при помощи энергетиков — воду отвели обратно в золоотвал, их которого она когда-то вышла.

Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Узнать подробнее

Новость №3. «Молочке» — быть.

«ВНИМИ-Сибирь», несмотря на передачу бренда другой компании, все же будет «жить»: как сегодня рассказал Николай Дрофа, министр сельского хозяйства области, закрытие компании по поручению Виталия Хоценко, решили исключить — теперь там будет производиться сухое молоко и сливочное масло.

Еще поработает: «ВНИМИ-Сибирь» передумала закрываться после разговора с министром
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Погода#Омск#Сельское хозяйство#Заморозки#Новости#Итоги дня#Наводнение#Спасатели#Молоко#Сливочное масло#ВНИМИ-Сибирь#Дачи
Подпишитесь
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
Сегодня, 04:15
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Сегодня, 03:18
Не только под литерой Ж: вместо тира в Омске решили обследовать весь Кадетский корпус
Сегодня, 09:25
«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв
Сегодня, 12:23
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
Сегодня, 05:17
Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок
Сегодня, 06:00