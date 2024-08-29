Заморозки до -5, угроза ЧС. Омичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

30 августа в регионе ожидается приятная теплая погода с температурой до +19 градусов. Однако уже в ночь на 31 августа синоптики предсказывают заморозки в приземном слое. В течение дня температура поднимется до +17 градусов, а 1 сентября ночью возможны заморозки до -5 градусов, в то время как днем воздух прогреется максимум до +15 градусов.