Заморозки до -5, угроза ЧС. Омичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:53
Обь-Иртышское УГМС опубликовало предупреждение и прогноз, актуальный на выходные этой недели. Так, в ночные часы с 1 августа по 2 сентября Омскую область ожидают заморозки с температурой от -0 до -5 градусов. Эти погодные условия могут вызвать ряд неблагоприятных последствий, и местным жителям стоит быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям, предупредили в ведомстве.
30 августа в регионе ожидается приятная теплая погода с температурой до +19 градусов. Однако уже в ночь на 31 августа синоптики предсказывают заморозки в приземном слое. В течение дня температура поднимется до +17 градусов, а 1 сентября ночью возможны заморозки до -5 градусов, в то время как днем воздух прогреется максимум до +15 градусов.
Погодные условия могут привести к серьезным проблемам. Резкое похолодание может вызвать пожары в частных домах и аварии в коммунальных и энергетических системах. Важно помнить, что повреждения линий связи и электропередач могут затруднить доступ к услугам, а плохие условия усложнят восстановительные работы.
Если возникнут чрезвычайные ситуации или аварии, вызванные погодными условиями, жители Омска могут обратиться в дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Омской области. Для этого доступны следующие номера: 01, 8 (3812) 25-83-26 и 8 (3812) 44-91-00. При звонке с мобильного телефона наберите 101. Кроме того, можно связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой города по номеру 78-78-78.