Выяснилось, кому на самом деле полезно растительное молоко

А лучше всего приготовить немолоко самостоятельно. «Возьмём 100 грамм зёрен миндаля, мелко измельчим их и зальём водой. Они простоят 6-8 часов, процедим их — вот это называется настоящее миндальное молоко. Точно так же поступают с соей и другими орехами. Молоко можно добыть из любого ореха, будь то кокос, будь то миндаль и другие виды орехов и семечек. Это водный экстракт орехов, семян, семечек. По калоражу оно всё одно и то же. Достаточно повернуть упаковку немолока и прочитать, сколько килокалорий на 100 грамм продукта. Так что выбор за вами. Я за то, чтобы, если есть время, измельчить орехи, залить водой, на утро процедить и приятного аппетита», — заключила Анна Гончарова.