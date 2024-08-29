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В России запустили первый беспилотный поезд

29 августа 2024, 05:36
РЖД запустили первый беспилотный поезд в России «Ласточка» на Московском центральном кольце, об этом сообщили RT с ссылкой на РИА Новости.

Поезд едет самостоятельно, но машинист находится в кабине для контроля, а также открывает и закрывает двери. В РЖД это назвали третьим уровнем автоматизации.

В январе глава РЖД Олег Белозёров заявил, что через два года в России запустят полностью беспилотный поезд. Также он сообщил, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году, пишет sibdepo.ru.

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