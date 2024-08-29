В России запустили первый беспилотный поезд

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Поезд едет самостоятельно, но машинист находится в кабине для контроля, а также открывает и закрывает двери. В РЖД это назвали третьим уровнем автоматизации.
В январе глава РЖД Олег Белозёров заявил, что через два года в России запустят полностью беспилотный поезд. Также он сообщил, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году, пишет sibdepo.ru.