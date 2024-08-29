«Он сушится». Омич рассказал о судьбе гриба-гиганта, которого нашел в парке

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» Николай Николаев сообщил о необычной находке. В парке 300-летия он обнаружил редкий шампиньон Бернарда (лат. Agaricus Bernardii) — гриб с ограниченным ареалом обитания. Добыча оказалось крупной — весом больше 400 грамм.
По словам омича, он распространен в степных зонах и пустынях, в Казахстане, Монголии, Европе, на морских побережьях Северной Америки, в Денвере, а вот в северных регионах России не встречается. Этот шампьон обладает неприятным «картофельным» и слабым грибным запахом.
Корреспондент Города55 связался с Николаем Николаевым и узнал, как он нашел необычный гриб и что с ним будет делать.
Шел и нашел. Я привык на природе смотреть по сторонам, поэтому не думаю, что тут есть какие-то особенности, тем более увидеть шляпку в 15 сантиметров не так трудно. Гриб интересный. Он растет в основном на солончаках, и в определенном смысле является «экологическим маркером», — рассказал омич.
По словам Николая, на юге области в зоне солончаковых земель шампиньон Бернар встречается давно, а в самом Омске ему было неуютно. Но после того, как в городе начали удалять лед солевыми песчаными смесями, появились необходимые условия для жизни этого гриба.
«Соль смывается в почву и соответственно ее засаливает. Этот гриб радуется и растет. Но у дорог его собирать ни в коем случае не надо — он активно сорбирует соли тяжелых металлов (как в прочем и многие другие грибы). А вот в удаленной от транспорта парковой и лесной зоне — почему бы и нет. При сушке его грибной аромат усиливается. Поэтому сейчас этот гриб у меня сушится», — добавил Николаев.