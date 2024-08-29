В Омске за 120 млн выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Омске на улице Граничной на берегу Иртыша выставили на продажу базу отдыха с яхт-клубом «Пиратский остров». Общая площадь комплекса составляет больше одного гектара. Цена — 120 млн рублей.
«На участках расположены бани, беседки и другие сооружения. В собственность оформлены 2 здания площадью 570 кв.м и 100 кв. м. Возможен обмен на квартиры в Омске в строящихся и в сданных домах», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском «Миллениуме» за 92 млн продают величественный зал для банкетов. Помещение предлагают переоборудовать под фудкорт.