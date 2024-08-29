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Published Сегодня, 09:57

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В Омске за 120 млн выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом

29 августа 2024, 09:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
Комплекс находится на лице Граничной на берегу Иртыша.

В Омске на улице Граничной на берегу Иртыша выставили на продажу базу отдыха с яхт-клубом «Пиратский остров». Общая площадь комплекса составляет больше одного гектара. Цена — 120 млн рублей.

«На участках расположены бани, беседки и другие сооружения. В собственность оформлены 2 здания площадью 570 кв.м и 100 кв. м. Возможен обмен на квартиры в Омске в строящихся и в сданных домах», — говорится в объявлении.
Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал, что в омском «Миллениуме» за 92 млн продают величественный зал для банкетов. Помещение предлагают переоборудовать под фудкорт.

В омском «Миллениуме» предложили переоборудовать банкетный зал под фудкорт
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Яхта#Бизнес-новости#База отдыха#Яхт-клуб
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