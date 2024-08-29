В Омске ищут подрядчика, который за 5 млн изготовит мебель для буфета ТЮЗа

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Омский театр юного зрителя ищет подрядчика, который изготовит мебель для буфета. На эти цели готовы выделить до 5,4 млн рублей. Заявки принимают до 6 сентября. Срок выполнения работ — 35 дней с момента заключения контракта.
Согласно документам, необходимо будет изготовить 40 кресел двух видов, 25 диванов двух видов, 32 стола трех видов и две Г-образные барные стойки. Срок гарантии на мебель должен составлять не менее 12 месяцев.
В середине августа к зданию омского ТЮЗа вернули скульптуру Дон Кихота. Теперь его сопровождает оруженосец Санчо Панса.
Напомним, здание театра закрыли на ремонт в 2021 году. Дату окончания работ дважды переносили. Сейчас ход реконструкции контролирует компания из Иркутска.