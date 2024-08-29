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Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В начале сентября на Омскую область обрушится первый снег

В начале сентября Омская область окажется в зоне циклона с первым снегом

29 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI

В начале сентября на Омскую область обрушится первый снег

В первой декаде сентября омичей ждут сильные перепады температуры воздуха.

Осень в Омской области начнется с холодов и обильных осадков. По данным сервиса Ventusky, с воскресенья, 1 сентября, по вторник, 3 сентября, температура воздуха не поднимется выше +11… +15 градусов, а 4 сентября вовсе упадет до +9 градусов. С этого же дня с северной части страны к Омской области приблизится холодный циклон с первым ледяным дождем.

Сильные осадки прогнозируют несколько следующих дней. В четверг, 6 сентября, циклон распределится по восточной части и накроет другие регионы Сибири. Также он распространится на Восточно-Казахстанскую область, где ожидаются осадки в виде первого снега.

В воскресенье, 8 сентября, в Омской области снова прогнозируют сильные дожди и грозы во второй половине дня. При этом в этот же день, по предварительным данным метеорологов, в регионе потеплеет до +21 градуса. Однако уже с начала новой рабочей недели, 9 сентября, столбик термометра снова опустится до +14 градусов, а 10 сентября — до +10 градусов.

К Омску приближается самый мощный в России дождевой циклон
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