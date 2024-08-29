В начале сентября Омская область окажется в зоне циклона с первым снегом

В воскресенье, 8 сентября, в Омской области снова прогнозируют сильные дожди и грозы во второй половине дня. При этом в этот же день, по предварительным данным метеорологов, в регионе потеплеет до +21 градуса. Однако уже с начала новой рабочей недели, 9 сентября, столбик термометра снова опустится до +14 градусов, а 10 сентября — до +10 градусов.