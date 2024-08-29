В Москве открылась выставка картин «Заводы России»

Художница поделилась, что при посещении фармацевтического предприятия она была впечатлена чистотой и высокотехнологичностью этого производства. Она подчеркнула, что для работы на таких заводах требуется высшее образование. Анна добавила, что целью её выставки как раз и является мотивация молодых людей к выбору карьеры на промышленных предприятиях, так как это позволяет выйти на другой профессиональный и социальный уровень.