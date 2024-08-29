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В Москве открылась выставка картин «Заводы России»

В Москве открылась выставка картин «Заводы России»

29 августа 2024, 20:05
Фото: culture.gov.ru
На этой неделе, 26 августа, в Государственном историческом музее прошёл специальный показ картин студентки «Мастерской новых медиа» Анны Горчаковой под названием «Заводы России». Организация выставки проходила при поддержке Министерства культуры и правительства Москвы.

Горчакова отметила, что в советское время производству уделялось значительное внимание, и её выставка направлена на то, чтобы показать зрителям красоту современного российского производства, подчеркнуть его высокотехнологичность и экологичность, повысить престиж заводских профессий и привлечь к ним интерес молодежи, сообщает newsnn.ru

Экспозиция включает десять картин, написанных маслом, на которых представлены заводы различных отраслей, таких как нефтехимическая, текстильная, лесопромышленная и др.

Профессия Горчаковой связана с PR, а живопись — ее хобби. Начало серии картин «Заводы России» было положено в 2016 году работой, посвященной фармацевтическому производству.

Художница поделилась, что при посещении фармацевтического предприятия она была впечатлена чистотой и высокотехнологичностью этого производства. Она подчеркнула, что для работы на таких заводах требуется высшее образование. Анна добавила, что целью её выставки как раз и является мотивация молодых людей к выбору карьеры на промышленных предприятиях, так как это позволяет выйти на другой профессиональный и социальный уровень.

Кроме того, она отметила, что на современных заводах обеспечиваются стабильная заработная плата и социальные гарантии, а сами предприятия давно перестали быть грязными производствами, где требуются специалисты с низкой квалификацией.

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