В Москве открылась выставка картин «Заводы России»

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Горчакова отметила, что в советское время производству уделялось значительное внимание, и её выставка направлена на то, чтобы показать зрителям красоту современного российского производства, подчеркнуть его высокотехнологичность и экологичность, повысить престиж заводских профессий и привлечь к ним интерес молодежи, сообщает newsnn.ru
Экспозиция включает десять картин, написанных маслом, на которых представлены заводы различных отраслей, таких как нефтехимическая, текстильная, лесопромышленная и др.
Профессия Горчаковой связана с PR, а живопись — ее хобби. Начало серии картин «Заводы России» было положено в 2016 году работой, посвященной фармацевтическому производству.
Художница поделилась, что при посещении фармацевтического предприятия она была впечатлена чистотой и высокотехнологичностью этого производства. Она подчеркнула, что для работы на таких заводах требуется высшее образование. Анна добавила, что целью её выставки как раз и является мотивация молодых людей к выбору карьеры на промышленных предприятиях, так как это позволяет выйти на другой профессиональный и социальный уровень.
Кроме того, она отметила, что на современных заводах обеспечиваются стабильная заработная плата и социальные гарантии, а сами предприятия давно перестали быть грязными производствами, где требуются специалисты с низкой квалификацией.