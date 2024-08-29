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Published Сегодня, 08:39

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Ученые нашли связь между работой мозга и любимым жанром кино

Ученые нашли связь между работой мозга и любимым жанром кино

29 августа 2024, 08:39
Ученые сделали открытие, которое удивит любителей кино. Оказывается, любимый жанр фильмов может рассказать о том, как именно мозг конкретного человека реагирует на различные эмоциональные стимулы.

В издании Frontiers in Behavioral Neuroscience опубликовали новое исследование, в котором утверждается, что между активностью мозга и любимым жанром фильмов есть взаимосвязь. Ученые провели анализ данных 257 человек, участвовавших в более крупном эксперименте. Эти люди, помимо прочего, рассказали о своих любимых жанрах фильмов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Участникам исследования показывали геометрические фигуры и лица злых и напуганных людей и фиксировали реакцию участников эксперимента с помощью аппарата МРТ. Ученые изучали активность миндалевидного тела, которое обрабатывает важные эмоции и запускает реакцию в ответ на угрозы. Также эксперты исследовали активность нейронов мозга, которые ответственны за вознаграждение. Исследователи полагали, что мозг любителей экшен-фильмов будет стимулировать сложнее, но на практике оказалось, что их мозг показывал более сильную реакцию. Похожие результаты показали и фанаты комедий. Ученые предположили, что такие люди больше предрасположены к восприятию эмоциональных стимулов и получению удовольствия. Обратная ситуация была замечена у любителей триллеров, детективов и документалок.

Авторы статьи отмечают, что результаты могут быть неточными, так как людям показывали только две эмоции. Вероятно, печальные лица вызвали бы больший отклик у любителей драм. В исследование также не вошли поклонники фильмов ужасов, так как их число среди испытуемых оказалось слишком мало. Эксперты пришли к выводу, что люди выбирают те жанры фильмов, которые лучше всего стимулируют их мозг.

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