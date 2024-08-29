Ученые нашли связь между работой мозга и любимым жанром кино

Участникам исследования показывали геометрические фигуры и лица злых и напуганных людей и фиксировали реакцию участников эксперимента с помощью аппарата МРТ. Ученые изучали активность миндалевидного тела, которое обрабатывает важные эмоции и запускает реакцию в ответ на угрозы. Также эксперты исследовали активность нейронов мозга, которые ответственны за вознаграждение. Исследователи полагали, что мозг любителей экшен-фильмов будет стимулировать сложнее, но на практике оказалось, что их мозг показывал более сильную реакцию. Похожие результаты показали и фанаты комедий. Ученые предположили, что такие люди больше предрасположены к восприятию эмоциональных стимулов и получению удовольствия. Обратная ситуация была замечена у любителей триллеров, детективов и документалок.