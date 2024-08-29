Учебная тревога. Омские спасатели разобрались с крупной аварией на объекте генерации

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как сегодня рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, в преддверии старта отопительного сезона сотрудники ведомства отрабатывали мероприятия по борьбе с чрезвычайными ситуациями на городских объектах генерации.
Как отмечается в легенде учений, авария, произошедшая из-за нарушения техпроцессов котельной, привела к разрушению котла и газо-регуляторной установки, что сказалось и на газопроводе, подающем топливо на объект. При этом, времени на борьбу с газовым «факелом» у спасателей немного: все события происходят в условиях конца ноября, а «инцидент» привел к отключению отопления.
Тем не менее с поставленными задачами сотрудники ведомства справились: персонал котельной спасен, пожар ликвидирован, а аварийно-восстановительные работы вернули тепло в дома горожан. Кроме того, во время учений спасатели отработали мониторинг зоны ЧС с воздуха, при помощи беспилотников, а также радиационно-химическую разведку в зоне бедствия.
Напомним, сегодня стало известно об откачке воды с подтопленных дачных участков в Осташково, проведенной силами специалистов МЧС: к сожалению, без сброса воды в Омь, спасатели столкнулись с риском затопления уже другого СНТ.