Учебная тревога. Омские спасатели разобрались с крупной аварией на объекте генерации

Как отмечается в легенде учений, авария, произошедшая из-за нарушения техпроцессов котельной, привела к разрушению котла и газо-регуляторной установки, что сказалось и на газопроводе, подающем топливо на объект. При этом, времени на борьбу с газовым «факелом» у спасателей немного: все события происходят в условиях конца ноября, а «инцидент» привел к отключению отопления.