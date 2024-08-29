gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Суд Омска взыскал 3 миллиона рублей с экс-полицейского за коррупцию

Взятка в три миллиона. В Омске экс-полицейского осудили за коррупцию

29 августа 2024, 03:37
Фото: gorod55.ru

Суд Омска взыскал 3 миллиона рублей с экс-полицейского за коррупцию

Куйбышевский районный суд города Омска вынес решение о взыскании 3 миллионов рублей в доход государства с бывшего сотрудника полиции Михаила Лисицина, который был признан виновным в коррупционных преступлениях.

В Куйбышевском районном суде Омска рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции Михаила Лисицына. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, рассказали в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, Лисицын служил на должности начальника отделения полиции «Розовское» и заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Омску в период с 2018 по 2020 годы, и незаконно получил крупную сумму денег от своего знакомого. Прокурор Омской области подал исковое заявление, указав на нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Как писал ранее Город55, Лисицин обещал своему приятелю повлиять на ход расследования дела, но не стал этого делать и потратил все деньги на свои личные прихоти.

Несмотря на отрицание факта получения денежных средств со стороны ответчика, суд, изучив представленные доказательства, признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Судья приговорил экс-полицейского к взысканию 3 млн рублей в пользу государства. Решение суда первой инстанции было подтверждено судебной коллегией по гражданским делам Омского областного суда.

Как уже писал Город55, сначала Лисицын получил от руководителя коммерческой организации 1,3 млн рублей, а потом еще 500 тысяч рублей.

Омскому экс-полицейскому продлили арест по делу о взятке почти на 2 млн рублей
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Уголовное дело#Новости#Правоохранительные органы
Подпишитесь
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
Сегодня, 04:15
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Сегодня, 03:18
Мало парковок: омский градсовет «завернул» сразу 3 проекта жилищного строительства
Сегодня, 05:11
Омичей планируют начать штрафовать за склонение к аборту
Сегодня, 06:04
В начале сентября Омская область окажется в зоне циклона с первым снегом
Сегодня, 05:17
Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок
Сегодня, 06:00