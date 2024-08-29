Взятка в три миллиона. В Омске экс-полицейского осудили за коррупцию

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Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:42
В Куйбышевском районном суде Омска рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции Михаила Лисицына. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, рассказали в пресс-службе областного суда.
Согласно материалам дела, Лисицын служил на должности начальника отделения полиции «Розовское» и заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Омску в период с 2018 по 2020 годы, и незаконно получил крупную сумму денег от своего знакомого. Прокурор Омской области подал исковое заявление, указав на нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Как писал ранее Город55, Лисицин обещал своему приятелю повлиять на ход расследования дела, но не стал этого делать и потратил все деньги на свои личные прихоти.
Несмотря на отрицание факта получения денежных средств со стороны ответчика, суд, изучив представленные доказательства, признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Судья приговорил экс-полицейского к взысканию 3 млн рублей в пользу государства. Решение суда первой инстанции было подтверждено судебной коллегией по гражданским делам Омского областного суда.
Как уже писал Город55, сначала Лисицын получил от руководителя коммерческой организации 1,3 млн рублей, а потом еще 500 тысяч рублей.