Взятка в три миллиона. В Омске экс-полицейского осудили за коррупцию

Согласно материалам дела, Лисицын служил на должности начальника отделения полиции «Розовское» и заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Омску в период с 2018 по 2020 годы, и незаконно получил крупную сумму денег от своего знакомого. Прокурор Омской области подал исковое заявление, указав на нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Как писал ранее Город55, Лисицин обещал своему приятелю повлиять на ход расследования дела, но не стал этого делать и потратил все деньги на свои личные прихоти.