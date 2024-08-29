Проснулись «разбитыми»? На омичей обрушилась новая неприятность

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:23
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 29 августа, на Омск обрушилась магнитная буря. Жители региона могли почувствовать ее влияние с 9:00 до полудня. В этот период буря достигла уровня выше G1 (слабая).
Корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал, что магнитные бури могут быть опасны для летчиков и астронавтов из-за радиационного облучения. Такие данные приводятся на сайте Геологической службы США.
По его словам, на магнитные бури реагируют метеозависимые — те, чей организм чувствителен и к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалуются на метеозависимость люди с уже имеющимися в организме заболеваниями. В периоды магнитных бурь они могут ощущать головную боль, слабость, тошноту, пониженную трудоспособность.