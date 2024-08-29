Проснулись «разбитыми»? На омичей обрушилась новая неприятность

По его словам, на магнитные бури реагируют метеозависимые — те, чей организм чувствителен и к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалуются на метеозависимость люди с уже имеющимися в организме заболеваниями. В периоды магнитных бурь они могут ощущать головную боль, слабость, тошноту, пониженную трудоспособность.