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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

На Омск обрушилась внезапная магнитная буря

Проснулись «разбитыми»? На омичей обрушилась новая неприятность

29 августа 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

На Омск обрушилась внезапная магнитная буря

Метеозависимые с самого утра могли почувствовать себя плохо.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 29 августа, на Омск обрушилась магнитная буря. Жители региона могли почувствовать ее влияние с 9:00 до полудня. В этот период буря достигла уровня выше G1 (слабая).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал, что магнитные бури могут быть опасны для летчиков и астронавтов из-за радиационного облучения. Такие данные приводятся на сайте Геологической службы США.

По его словам, на магнитные бури реагируют метеозависимые — те, чей организм чувствителен и к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалуются на метеозависимость люди с уже имеющимися в организме заболеваниями. В периоды магнитных бурь они могут ощущать головную боль, слабость, тошноту, пониженную трудоспособность.

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#Ольга Скворцова#Омск#Астрономия#Магнитная буря#Метеозависимость#Головная боль#Заболевания
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