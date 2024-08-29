«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв

Отметим, что в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства также отмечал не самое благоприятное стечение обстоятельств для аграриев: по его словам, ряд полей находится практически в воде. Кроме того, как отметил Николай Дрофа, метеоусловия также очень сильно сказываются на ходе уборочной и недавно стартовавшей посевной кампании.