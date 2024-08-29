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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

иллюстрация

«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв

29 августа 2024, 12:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из-за переувлажнения земли ввели режим ЧС сразу в двух районах Омской области

Уборочная кампания в Омской области осложнилась чрезмерно влажной почвой: поля буквально залиты водой.

Согласно распоряжению губернатора Омской области, Виталия Хоценко, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации: с июля по август текущего года специалисты фиксировали опасное агрометеорологическое явление переувлажнения почвы.

Как отмечается в распоряжении, подписанном сегодня, 29 августа, зоной чрезвычайной ситуации будет считаться вся территория Омской области, несмотря на выявление переувлажнения почв в Тевризском и Черлакском муниципальных районах. Руководство процессом ликвидации ЧС поручено главе областного министерства сельского хозяйства Николаю Дрофе.

Отметим, что в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства также отмечал не самое благоприятное стечение обстоятельств для аграриев: по его словам, ряд полей находится практически в воде. Кроме того, как отметил Николай Дрофа, метеоусловия также очень сильно сказываются на ходе уборочной и недавно стартовавшей посевной кампании.

Напомним, ранее Город55 сообщал о решении завода «ВНИМИ-Сибирь» продолжить работу после разговора представителей дирекции предприятия с министром сельского хозяйства: завод продолжит выпуск сухого молока и сливочного масла.

Еще поработает: «ВНИМИ-Сибирь» передумала закрываться после разговора с министром
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Сельское хозяйство#Новости#Режим ЧС#Город55#Посевная кампания#Уборочная кампания#Переувлажнение почвы#Николай Дроф#Аграрии
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