«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Согласно распоряжению губернатора Омской области, Виталия Хоценко, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации: с июля по август текущего года специалисты фиксировали опасное агрометеорологическое явление переувлажнения почвы.
Как отмечается в распоряжении, подписанном сегодня, 29 августа, зоной чрезвычайной ситуации будет считаться вся территория Омской области, несмотря на выявление переувлажнения почв в Тевризском и Черлакском муниципальных районах. Руководство процессом ликвидации ЧС поручено главе областного министерства сельского хозяйства Николаю Дрофе.
Отметим, что в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства также отмечал не самое благоприятное стечение обстоятельств для аграриев: по его словам, ряд полей находится практически в воде. Кроме того, как отметил Николай Дрофа, метеоусловия также очень сильно сказываются на ходе уборочной и недавно стартовавшей посевной кампании.
Напомним, ранее Город55 сообщал о решении завода «ВНИМИ-Сибирь» продолжить работу после разговора представителей дирекции предприятия с министром сельского хозяйства: завод продолжит выпуск сухого молока и сливочного масла.