Омский предприниматель Араик Татоян возглавил Российско-Армянский деловой совет

27 августа в Торгово-промышленной палате РФ в Москве состоялось значимое событие — Российско-Армянский деловой совет, на котором был избран новый председатель, сообщили в пресс-службе. В этот раз на мероприятии пообещали увеличить взаимодействие между предпринимателями России и Армении и открыть новые возможности для сотрудничества.