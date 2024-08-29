Омский предприниматель Араик Татоян возглавил Российско-Армянский деловой совет

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:11
27 августа в Торгово-промышленной палате РФ в Москве состоялось значимое событие — Российско-Армянский деловой совет, на котором был избран новый председатель, сообщили в пресс-службе. В этот раз на мероприятии пообещали увеличить взаимодействие между предпринимателями России и Армении и открыть новые возможности для сотрудничества.
На пост председателя был назначен Араик Татоян, известный бизнесмен и генеральный директор ООО ТГГ «Групп», а также председатель совета директоров ЗАО «Любинская птицефабрика». Татоян не только активно участвует в деятельности Торгово-промышленной палаты Омской области, но и возглавляет Омское региональное отделение Союза армян России. Ранее он занял 91 место в списке самых влиятельных людей города по мнению редакции.
На собрании обсуждались ключевые планы до конца 2024 года, включая участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией. Также в повестке дня стоит деловая программа предстоящего Евразийского экономического форума. Эти мероприятия станут платформой для обмена опытом и налаживания новых деловых контактов.
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