Омский градсовет одобрил жилищное строительство в поселке Биофабрика

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На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета города Омска, прошедшем сегодня, 29 августа, обсуждались планы строительства ЖК «Кемеровский» и 11-этажки в поселке Биофабрика. Оба проекта получили поддержку специалистов.
— Здание представляет собой 13-этажный жилой дом с подземным этажом и подземный двухуровневой парковкой, — рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства о ЖК «Кемеровский». — Здесь может разместиться более 50 автомобилей.
О будущем доме в Биофабрике известно, что в нем будет 219 квартир — 119 двухкомнатных и 100 однокомнатных. Эти квартиры будут предоставлять переселенцам из аварийного и ветхого жилья.
Напомним: на том же заседании были отправлены на доработку еще 3 проекта жилищного строительства. Причиной такого решения стали «отсутствие градостроительного анализа и недостаточное количество парковочных мест для будущих жителей домов».