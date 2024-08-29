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Омский градсовет одобрил жилищное строительство в поселке Биофабрика

Омский градсовет одобрил жилищное строительство в поселке Биофабрика

29 августа 2024, 05:48
Фото: департамент архитектуры и градостроительства
В новый дом переселят людей из аварийного и ветхого жилья.

На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета города Омска, прошедшем сегодня, 29 августа, обсуждались планы строительства ЖК «Кемеровский» и 11-этажки в поселке Биофабрика. Оба проекта получили поддержку специалистов.

— Здание представляет собой 13-этажный жилой дом с подземным этажом и подземный двухуровневой парковкой, — рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства о ЖК «Кемеровский». — Здесь может разместиться более 50 автомобилей.

О будущем доме в Биофабрике известно, что в нем будет 219 квартир — 119 двухкомнатных и 100 однокомнатных. Эти квартиры будут предоставлять переселенцам из аварийного и ветхого жилья.

Фото: департамент архитектуры и градостроительства

Напомним: на том же заседании были отправлены на доработку еще 3 проекта жилищного строительства. Причиной такого решения стали «отсутствие градостроительного анализа и недостаточное количество парковочных мест для будущих жителей домов».

Мало парковок: омский градсовет «завернул» сразу 3 проекта жилищного строительства
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Жилищное строительство#Градсовет
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