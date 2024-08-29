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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Иллюстрация

Омская топ-модель Кристина Грикайте снялась в рекламе спортивной одежды

29 августа 2024, 05:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Экс-омичка и топ-модель Кристина Грикайте снялась в рекламе спортивного белья

Девушка продемонстрировала стройную и хрупкую фигуру в майке и легинсах. До этого она украшала обложку Vogue и рекламировала ювелирные украшения от Tiffany.

Красавица из Омска, ставшая мировой знаменитостью, Кристина Грикайте, приняла участие в новой рекламной компании американского бренда спортивной одежды Alo Yoga. Новыми снимками она поделилась в запрещенной социальной сети.

На свежих фото топ-модель демонстрирует майку и легинсы лососевого цвета. Также плечи девушки прикрыты теплой курткой.

Ранее Город55 писал, что девушка попала на обложку журнала Vogue. Это был не единственный раз, когда экс-омичке удалось украсить обложку известного глянца. В 2024 году она также стала лицом для новой коллекции от ювелирной компании Tiffany Titan, во время фотосессии позировала в драгоценностях общей стоимостью около 78 тысяч долларов.

Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции ювелирного дома Tiffany
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Новости#Модель#Кристина Грикайте#Ювелирная компания
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