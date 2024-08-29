Омская топ-модель Кристина Грикайте снялась в рекламе спортивной одежды

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Красавица из Омска, ставшая мировой знаменитостью, Кристина Грикайте, приняла участие в новой рекламной компании американского бренда спортивной одежды Alo Yoga. Новыми снимками она поделилась в запрещенной социальной сети.
На свежих фото топ-модель демонстрирует майку и легинсы лососевого цвета. Также плечи девушки прикрыты теплой курткой.
Ранее Город55 писал, что девушка попала на обложку журнала Vogue. Это был не единственный раз, когда экс-омичке удалось украсить обложку известного глянца. В 2024 году она также стала лицом для новой коллекции от ювелирной компании Tiffany Titan, во время фотосессии позировала в драгоценностях общей стоимостью около 78 тысяч долларов.