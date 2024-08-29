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Published Сегодня, 06:04

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Омичей планируют начать штрафовать за склонение к аборту

29 августа 2024, 06:04
Фото: 1MI
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Наказывать деньгами собираются за уговоры, предложения, подкуп или обман женщин с целью искусственно прервать беременность.

Минздрав Омской области разработал проект закона о запрете склонения беременных женщин к аборту. Документ 28 августа опубликовали на сайте регионального правительства.

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». — говорится в тексте проекта.

При этом информация от врача о наличии медицинских показаний к аборту не будет считаться склонением к прерыванию беременности.

Законопроект предусматривает штрафы за склонение к аборту: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Ранее Город55 публиковал статистику абортов в Омской области. Самой младшей жительницей региона, которая сделала аборт в 2024 году, стала 15-летняя девочка.

Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Минздрав#Штрафы#Запрет#Беременность#Аборт
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