Омичей планируют начать штрафовать за склонение к аборту

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Минздрав Омской области разработал проект закона о запрете склонения беременных женщин к аборту. Документ 28 августа опубликовали на сайте регионального правительства.
«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». — говорится в тексте проекта.
При этом информация от врача о наличии медицинских показаний к аборту не будет считаться склонением к прерыванию беременности.
Законопроект предусматривает штрафы за склонение к аборту: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей.
Ранее Город55 публиковал статистику абортов в Омской области. Самой младшей жительницей региона, которая сделала аборт в 2024 году, стала 15-летняя девочка.